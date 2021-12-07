США и ЕС могут сделать российский рубль неконвертируемым 3 7.12.2021, 9:01

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Меры будут приниматься в случае вторжения в Украину.

США и Евросоюз рассматривают возможность введений санкций в том числе в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае «вторжения» России в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением ограничительных мер.

По их словам, один из вариантов санкций — ограничить возможности России по конвертации рублей в доллары, евро и фунты стерлингов.

Bloomberg пишет, что «самым радикальным вариантом» было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это «нанесло бы ущерб рядовым гражданам». Кроме того, США рассматривают вариант с ограничением возможности инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Источники агентства рассказали, что варианты возможных санкций президент США Джо Байден может изложить российскому президенту Владимиру Путину во время переговоров вечером 7 декабря.

Накануне CNN сообщал, что США рассматривают возможность введения санкций для того, чтобы предотвратить возможное вторжение России в Украину. Источники телеканала рассказывали, что ограничительные меры могут включать в себя санкции против ближайшего окружения Путина, российских банков, суверенного долга страны, производителей энергии, а также отключения России от SWIFT.

По информации телеканала, окончательное решение о санкциях еще не принято.

По утверждению американских СМИ, России с конца октября наращивает присутствие своих войск в областях, граничащих с Украиной. О возможности вторжения России в Украина также сообщала американская разведка своим союзникам по НАТО. Bloomberg приводил выдержки из ее доклада, в котором говорилось о наращивании российских войск и артиллерии для подготовки к «быстрому и крупномасштабному вторжению в Украину из разных мест».

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