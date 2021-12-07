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В Беларуси перед Новым годом снова разрешили продавать пиротехнику

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  • 7.12.2021, 8:57
В Беларуси перед Новым годом снова разрешили продавать пиротехнику

Запрет действовал с 12 августа прошлого года.

Совмин отменил постановление, которое запрещало оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Документ действовал с 12 августа прошлого года. Постановление, снимающее ограничения на торговлю пиротехникой, появилось 7 декабря на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Прошлое решение правительства, напомним, вводило запрет «до особого распоряжения» на оптовую и розничную торговлю пиротехникой, за исключением пиротехники технического назначения, а также бенгальских огней, хлопушек и тортовых свечей.

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