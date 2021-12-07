Новая тактика: белорусские спецслужбы тайно готовят массовую атаку мигрантов на Польшу 7.12.2021, 9:22

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фото anadolu agency

Бдительность польских пограничников пытаются усыпить.

«Белорусская сторона усыпляет нашу бдительность, чтобы в какой-то момент – возможно, в праздничные дни Рождества – снова атаковать, считая, что наших патрулей тогда будет меньше. Напротив, мы еще более бдительными», – заявила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская в эфире телеканала TVP Info.

Анна Михальская отметила, что офицеры Погранслужбы Польши наблюдают все меньшее число попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

По ее оценке, снижение этого числа может свидетельствовать о том, что миграционное давление уменьшается из-за ухудшения погодных условий. При этом она добавила, что речь может идти и о том, что белорусская сторона хочет усыпить бдительность польских служб, чтобы в какой-то момент снова атаковать.

Будут ли мигранты нападать на Рождество?

Михальская указала, что, возможно, таким моментом будут рождественские праздники, потому что белорусская сторона может рассчитывать на то, что тогда польско-белорусская граница будет менее защищена. Как она заверила, все будет наоборот.

«Мы будем еще бдительнее», – сказала она. Она добавила, что Погранслужба Польши также предполагает сценарий, согласно которому миграционная волна вернется весной.

– Мы наблюдаем все меньше попыток нелегального пересечения границы, хотя все время подчеркиваем, что те группы мигрантов, которые сейчас подходят к границе, очень хорошо подготовлены белорусскими службами. Они оснащены различными инструментами, мы часто находим при них опасные инструменты, — сказала Анна Михальская.

Она добавила, что иностранцы нападают на польские спецслужбы, бросаясь камнями или петардами.

– Это очень опасные ситуации; этого мы еще не наблюдали в начале миграционной волны, то есть в начале августа. Эти группы были тогда большими, но не было той агрессии, которую мы наблюдаем сейчас, – оценила Анна Михальская.

– Мы наблюдаем, что белорусские спецслужбы также ищут разные способы, методы, чтобы помочь нелегальным мигрантам пересечь границу, чтобы облегчить им переход через польскую границу. Наверняка это связано с тем, что белорусская сторона была удивлена решительной позицией польских служб. Это заставляет искать новые способы прорвать границу, – заявила она.

Она добавила, что польские пограничники видят попытки ослабить бдительность белорусскими спецслужбами, которые «в одном месте готовят незаконный переход (...), подставляют лестницы, режут провода, а через несколько километров пытаются ее (группу мигрантов – прим. ред.) перебросить через границу».

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