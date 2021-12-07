Стало известно, кто выдал Базанову шенгенскую визу 10 7.12.2021, 9:33

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Владимир Базанов

Спортивный чиновник внесен в санкционные списки в странах Балтии.

Глава АБФФ Владимир Базанов, который был выдворен из Чехии на прошлой неделе, получил шенгенскую визу от Венгрии, передает denikn.cz.

Как сообщает портал, Базанов внесен в санкционные списки в странах Балтии, и пока неясно, как функционер получил визу.

Добавим, что в венгерском посольстве в Чехии отказались комментировать ситуацию.

1 декабря Чехия аннулировала шенгенские визы Базанову и его жене.

Ранее Базанов сам признавался, что шенгенскую визу ему дала Венгрия.

Напомним, что 30 ноября глава АБФФ Владимир Базанов и его жена были задержаны Моравско-Силезской полицией. Их подозревали в нарушении мер, установленных Министерством здравоохранения Чехии. МИД страны заявил, что у Базанова не было въездной визы.

Базанов и его жена отправились в Чехию вместе с женской сборной Беларуси на матч квалификации к ЧМ-2023. Матч был отменен из-за положительных ПЦР-тестов у представительниц белорусской национальной команды, белоруски уже вернулись в Беларусь. Ранее Базанов с женой вместе с женской сборной посетили Кипр, где белоруски также проводили матч отбора к ЧМ.

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