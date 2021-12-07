закрыть
7 декабря 2021, вторник, 12:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, кто выдал Базанову шенгенскую визу

10
  • 7.12.2021, 9:33
  • 19,210
Стало известно, кто выдал Базанову шенгенскую визу
Владимир Базанов

Спортивный чиновник внесен в санкционные списки в странах Балтии.

Глава АБФФ Владимир Базанов, который был выдворен из Чехии на прошлой неделе, получил шенгенскую визу от Венгрии, передает denikn.cz.

Как сообщает портал, Базанов внесен в санкционные списки в странах Балтии, и пока неясно, как функционер получил визу.

Добавим, что в венгерском посольстве в Чехии отказались комментировать ситуацию.

1 декабря Чехия аннулировала шенгенские визы Базанову и его жене.

Ранее Базанов сам признавался, что шенгенскую визу ему дала Венгрия.

Напомним, что 30 ноября глава АБФФ Владимир Базанов и его жена были задержаны Моравско-Силезской полицией. Их подозревали в нарушении мер, установленных Министерством здравоохранения Чехии. МИД страны заявил, что у Базанова не было въездной визы.

Базанов и его жена отправились в Чехию вместе с женской сборной Беларуси на матч квалификации к ЧМ-2023. Матч был отменен из-за положительных ПЦР-тестов у представительниц белорусской национальной команды, белоруски уже вернулись в Беларусь. Ранее Базанов с женой вместе с женской сборной посетили Кипр, где белоруски также проводили матч отбора к ЧМ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников