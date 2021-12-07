Фонд жены Ролдугина получил в безвозмездное пользование усадьбу в центре Москвы 6 7.12.2021, 9:38

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Здание было построено в XVII веке.

Фонд пианистки Ирины Никитиной, бывшей жены виолончелиста и друга Путина Сергея Ролдугина, а также крестной матери старшей дочери Путина Марии, получил в безвозмездное пользование историческую усадьбу на Ивановской горке в центре Москвы, сообщает издание "Важные истории" по результатам собственного расследования. Речь идет о городской усадьбе Венедиктовых – Шнаубертов – Моносзона в Колпачном переулке. Здание было построено в XVII веке, а затем перестроено после войны 1812 года. В советское время там находился "Атомэнергокомплект", а позднее — офисы различных компаний.

В 2018 году власти Москвы объявили, что готовят усадьбу к реставрации, а в июле 2020 года Мосгорнаследие согласовало проектную документацию на реставрацию и приспособление здания для современного использования. По данным "Важных историй", новым пользователем усадьбы стал фонд "Музыкальный олимп" из Санкт-Петербурга, президентом которого является Никитина. В совет фонда также входит жена бизнесмена Николая Шамалова, еще одного друга Путина.

Как пишут "Важные истории", еще в 2017 году Никитина написала Путину письмо, к которому была приложена рекомендация Ролдугина, с просьбой посодействовать передаче усадьбы фонду. В результате "Музыкальный олимп" получил здание в безвозмездное пользование от властей Москвы. Судя по проекту реставрации, с которым ознакомились журналисты, во дворе исторического здания могут возвести атриум со стеклянной крышей площадью 400 квадратных метров, в котором будет концертный зал на 300 мест с буфетом. Искусствоведы указывают, что усадьба – одна из немногих в Москве, сохранивших исторический облик с XVIII века, и опасаются, что в ходе реставрации этот облик будет утрачен.

Фамилия Ролдугина стала широко известна несколько лет назад после публикации так называемого "Панамского архива", масштабной утечки регистрационных данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co. Из опубликованных регистрационных документов офшорных компаний следовало, что "друзьям Путина", людям из ближайшего окружения российского президента, принадлежат счета в офшорах более чем на $2 млрд:

Из них на виолончелиста Ролдугина вплоть до 2015 года были зарегистрированы офшорные компании с оборотом в несколько миллиардов долларов. Фирмы музыканта совершали многомиллионные сделки с российскими госкомпаниями, брали кредиты в зарубежном дочернем банке ВТБ без обеспечения, а также получали от российских бизнесменов кредиты под низкие проценты, при этом долги фактически не возвращали. При этом о бизнес-деятельности Ролдугина ранее ничего не было известно. Расследователи посчитали, что на Ролдугина могла быть оформлена собственность самого Путина и его родных.

Президент РФ, комментируя офшорную деятельность Ролдугина, утверждал, что почти все заработанные деньги музыкант потратил на приобретение музыкальных инструментов для российских госучреждений, и "он гордится" тем, что у него такие друзья.

Позднее сам Ролдугин и связанный с ним образовательный фонд для одаренных детей "Талант и успех" стали фигурантом еще нескольких скандалов. В 2016 году фонд получил в пользование пляж в Сочи, а в 2019 году – лицензию на продажу алкоголя, хотя не имел никакого отношения к торговле и предпринимательству. Путин также наградил Ролдугина орденом Александра Невского с формулировкой "за особые заслуги в подготовке и проведении важных гуманитарных внешнеполитических акций, способствующих укреплению мира и дружбы между народами".

Ивановская горка – исторический район в пределах Садового кольца между Китай-городом и Покровскими воротами. Он относительно не затронут новейшей застройкой. Сообщалось, что несколько особняков в этом районе, некогда бывшие в собственности корпорации ЮКОС, сегодня принадлежат компаниям, связанным с партнерами семейства Ротенбергов и топ-менеджерами их компаний.

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