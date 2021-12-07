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Минский аэропорт оккупировали мигранты: видеофакт

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  • 7.12.2021, 9:43
  • 11,860
Минский аэропорт оккупировали мигранты: видеофакт

Нелегалы спят прямо на полу.

Независимые телеграм-каналы показали, как выглядит минский аэропорт, где отправки домой ждут сотни «туристов» из Ирака.

В чатах мигрантов сообщается, что многих привозили в аэропорт силой при помощи «полиции» (так мигранты называют неизвестных людей в форме, которые выполняют преступные приказы узурпатора).

Многие из мигрантов сидят в аэропорту уже не первый день: рейсы то обещают, то снова отменяют. При этом в лагере в Брузгах по-прежнему остаются те, кто ждет перехода границы с ЕС.

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