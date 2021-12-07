Минский аэропорт оккупировали мигранты: видеофакт

Минский аэропорт оккупировали мигранты: видеофакт1
- 7.12.2021, 9:43
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Нелегалы спят прямо на полу.
Независимые телеграм-каналы показали, как выглядит минский аэропорт, где отправки домой ждут сотни «туристов» из Ирака.
В чатах мигрантов сообщается, что многих привозили в аэропорт силой при помощи «полиции» (так мигранты называют неизвестных людей в форме, которые выполняют преступные приказы узурпатора).
Многие из мигрантов сидят в аэропорту уже не первый день: рейсы то обещают, то снова отменяют. При этом в лагере в Брузгах по-прежнему остаются те, кто ждет перехода границы с ЕС.