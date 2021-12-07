Обледеневший самолет: почему Airbus с пассажирами чуть не разбился в Магадане? 5 7.12.2021, 10:16

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фото: Mikhail Tereshchenko/TASS

Главные версии.

Авиационное происшествие с лайнером Airbus A321neo авиакомпании S7, в ходе которого самолет потерял управляемость в полете из Магадана в Новосибирск, расследует СК и Росавиация, сообщает ВВС.

Речь идет о рейсе S7 5220 2 декабря, который выполнял Airbus A321-271N с бортовым номером VQ-BGU.

Несколько телеграм-каналов опубликовали запись переговоров экипажа самолета с диспетчерами.

Сразу после вылета из аэропорта диспетчер сообщил пилоту по радио, что предыдущий самолет, вылетевший из аэропорта, Ан-26 наблюдал "обледенение до умеренного" и "болтанку до умеренного", следовало из выложенных в интернете записей.

Однако после того, как экипаж сообщил о выходе на высоту 2300 метров, пилот передал в эфир сигнал Mayday, который означает, что воздушное судно терпит бедствие.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные параметрического самописца, лайнер плохо управлялся, у него отключился автопилот.

По данным издания, диспетчеры пытались направить самолет на посадку в аэропорт вылета, но из-за непогоды он не смог сесть. Тогда борт сначала направился в Якутск, но затем изменил направление, и в результате сел в Новосибирске.

"Коммерсант" написал, что самолет раскачивался из стороны в сторону, и крен достигал 47 градусов. Он также задирал нос, поднимая его на 44 градуса, а затем мгновенно опускал его. За четыре минуты лайнер снизился на 2,5 километра, пишет газета.

В конце концов лайнер долетел до Иркутска и там благополучно приземлился.

Версия - обледенение

Сразу после того, как информация об инциденте попала в сеть, появилась версия об обледенении. Об этом заявили в авиакомпании.

"Во время выполнения рейса S7 5220 Магадан - Новосибирск самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Перед вылетом из Магадана борт прошел противообледенительную обработку, метеоусловия для взлета соответствовали допустимым", - заявили в S7.

"S7 Airlines не исключает вероятности, что противообледенительная обработка ВС в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. Таким образом, обледенение могло образоваться не только в воздухе, но и еще до взлета - на земле", - цитирует пресс-службу компании РИА Новости.

Росавиация в сообщении о расследовании инцидента говорит, что проводит анализ качества противообледенительной обработки самолета в аэропорту Магадана. Кроме того, специалисты исследуют метеорологическую обстановку в районе аэропорта в момент инцидента.

Следственный комитет объявил, что возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В этом деле остается много неясного. Русская служба Би-би-си попыталась найти ответы на некоторые вопросы.

ФОТО: Getty Images

Почему обледенение опасно для самолета?

Обледенение - лед, который появляется на поверхности самолета при определенных метеорологических условиях, в числе которых не только низкая температура, но также влажность и ветер.

Слой льда меняет форму крыла, и в результате оно теряет подъемную силу, за счет которой самолет держится в воздухе.

Лед, который образуется на элеронах, рулях высоты и направления, а также на других элементах механизации крыла, мешает управлять самолетом.

В результате обледенения в воздухе самолет может потерять высоту и управление.

Обледенение также может образоваться на лопатках вентилятора двигателя и его воздухозаборнике, что может повлиять на его работу.

Наконец, обледенение может нарушить работу различных датчиков снаружи самолета, которые передают бортовому компьютеру и пилотам информацию о скорости, высоте, а также о положении самолета в пространстве.

Как борются с обледенением самолета?

Обледенение может возникнуть еще когда самолет находится на земле, и это очень опасно, потому что оно может помешать управлению во время взлета, когда самолет не набрал скорость и высоту. Летчик-испытатель, заслуженный пилот РФ Михаил Марков рассказал Би-би-си, как перед вылетом самолет обрабатывают специальными антиобледенительными растворами.

Сначала с самолета сбивают лед напором разогретой до 60 градусов специальной противообледенительной жидкости, а затем обливают другой. Это не дает снегу и льду закрепиться на поверхности самолета.

Существует три типа такой жидкости, которые отличаются продолжительностью действия, погодными условиями, при которых их используют.

"Наземные службы согласовывают с экипажем, потому что это довольно дорого, по какой формуле тебя обмывать. Если на человеческий язык перевести, то как ты обледенел, в каком ты состоянии, и сколько времени ты, облитый, можешь потом постоять в ожидании взлета. Ведь может так получиться, что 30 минут прошло, а ты еще не взлетел", - сказал Михаил Марков.

По его словам, при разбеге вся антиобледенительная жидкость, которой покрыт самолет, сдувается набегающим потоком воздуха. Во время полета она не защищает самолет.

По словам Маркова, решение об обработке самолета принимается в ситуации, когда на самолете может образоваться лед. Пилоты не могут отказаться от прохождения этой процедуры, хотя за нее и платит деньги авиакомпания.

"Это обязательное условие при обледенении. Ты можешь заартачиться, мол, не надо обливаться, но тебя все равно [обольют]. Самолет не может взлететь даже при наличии слабого инея на поверхностях", - сказал летчик.

Тип антиобледенительной жидкости выбирается пилотом в соответствии со специальной таблицей, разработанной в ИКАО.

ФОТО: Getty Images

Обледенение в воздухе

Обледенение происходит и в воздухе. Российский пилот гражданской авиации, а также известный авиационный блогер Алексей Кочмасов рассказал Би-би-си, что обледенение может возникнуть и воздухе.

В воздухе с обледенением самолет борется при помощи бортовых антиобледенительных систем, которые подогревают места, которые более всего чувствительны к образованию льда. Приемники воздушного давления и прочие датчики обогреваются электричеством, передняя кромка двигателей и крыла - горячим воздухом из турбины.

"В воздухе существуют условия для обледенения при определенных температурах, облачности, влажности и так далее, это атмосферные уже условия. По большому счету, все это [штатные антиобледенительные системы] справляется. В 99,9% процента, но все предусмотреть невозможно и бывают такие случаи, было отмечено, что система не справлялась и подвергались какие-то части обледенению", - рассказал Кочмасов.

По его словам, с обледенением в воздухе сталкивались многие пилоты, в том числе и он сам.

Что такое direct-mode?

Авиакомпания S7 в своем заявлении говорит, что "самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота". В сообщении отмечается, что "управление воздушным судном при этом потеряно не было".

Это может соответствовать переходу управления самолетом в так называемый режим direct mode, когда самолет управляется пилотами без участия автоматики. Это штатный режим, он не является аварийным.

Многие современные самолеты, в частности - лайнеры компании Airbus, оснащены системой электродистанционного управления. Ее условно обозначают термином fly-by-wire.

Эта система может компенсировать ошибки летчика. Команды из кабины пилотов с так называемых сайдстиков (ручек управления, похожих на джойстик, которые стоят вместо штурвала), педалей и рычагов сначала попадают в компьютер, который следит, чтобы самолет не совершил опасный маневр.

Режим direct mode означает, что различные "рули" самолета управляются по простейшему алгоритму, который не дает полной свободы маневров для пилота, однако при этом компьютер и не вмешивается в его действия.

В мае 2019 года в "Шереметьево" произошла катастрофа самолета Sukhoi Superjet компании "Аэрофлот". Тогда самолет перешел в этот режим из-за удара молнии. Пилот тоже пытался посадить лайнер в режиме direct mode, однако у него это не получилось.

В S7 говорят, что после того, как самолет оказался в сложном пространственном положении, экипаж смог вывести его в нормальное состояние, потому что проходил тренировки.

Что могло произойти в воздухе?

Один из опытных пилотов российской гражданской авиации в разговоре с Би-би-си обратил внимание на то, что самолет смог совершить разбег и взлет - а значит обледенение, скорее всего, произошло не на земле. Сложности с управлением, судя по информации из открытых источников, произошли из-за неправильных показаний датчиков.

Пресс-служба авиакомпании также отмечает, что пилоты не получали достоверной информации. "Уже сейчас можно сказать, что из-за обледенения показатели скорости были недостоверны. По предварительной оценке специалистов, изучающих расшифровку параметров полета, также могли быть недостоверны и некоторые другие показатели, в том числе крена и тангажа", - цитирует сообщение РИА Новости.

По словам пилота, который пожелал остаться анонимным, датчики могли передавать ложную информацию из-за обледенения, с которым не справились системы обогрева, либо потому что "произошла закупорка" из-за того, что антиобледенительный состав попал, например, в трубку приема давления.

Об этом же пишет в своем блоге и другой пилот гражданской авиации из авиакомпании "Победа" Денис Окань.

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