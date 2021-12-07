Брестчанин грозил зарезать школьника в автобусе 20 7.12.2021, 10:38

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иллюстрационное фото: maz.by

Ему не понравилось, что дети сильно громко смеялись.

Инцидент произошел в Бресте 2 декабря. Как сообщает СК, 44-летний брестчанин ехал в автобусе. Ему досаждала компания школьников на соседнем сидении. По мнению мужчины, они слишком громко смеялись.

Чтобы успокоить подростков, мужчина встал со своего место и приставил складной нож к шее 13-летнего мальчика, пригрозив зарезать его, если школьники не затихнут. Дети испугались и вышли на ближайшей остановке. Они смогли проследить за мужчиной и сообщили о его поступке в милицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 («Особо злостное хулиганство») Уголовного кодекса. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

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