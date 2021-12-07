В Беларусь идут морозы до -20°С 4 7.12.2021, 11:11

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Похолодание начнется уже на этой неделе.

До минус 20 градусов опустятся столбики термометра уже на этой неделе. Об этом сообщили синоптики.

Во вторник температура воздуха составит −2…−8°С, по юго-востоку страны будет −1…+1°С, ночью по северо-западной половине при прояснениях ожидается понижение до −9…−14°С.

А вот в среду температура существенно упадет. Ночью термометры покажут от -10°С до -17°С, местами она понизится до −18…−20°С. Днем температура будет в пределах от -4°С до -11°С, местами — до -14°С.

В четверг температура воздуха ночью составит −10…−17°С, местами −18…−20°С, по югу страны −8…−9°С; днем −5…−11°С, местами до -14°С.

Однако затем морозы постепенно ослабеют. Температура воздуха будет от +4 до — 4 °C. В прогнозах снег и мокрый снег.

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