Принуждение к разговору 2 Игорь Яковенко

7.12.2021, 11:53

5,870

Игорь Яковенко

Кто такие российские «голуби» и как они заклевали российских «ястребов».

В истории бывают моменты, когда та или иная страна оказывается в центре событий и волны мировой истории бьются об эту страну, иногда ее захлестывают, иногда разрушают ее, а иногда об нее разбиваются. Такими странами в разное время были Сербия, Польша, Сирия, Афганистан. Сейчас такой страной является Украина, которая приняла на себя всю энергию ненависти путинской имперской агрессии и теперь уже ясно, что эта энергия ненависти об Украину разбилась.

Немецкий таблоид Bild опубликовал схему предполагаемого нападения России на Украину, основанную на оценках источников из НАТО и украинской разведки.

По данным издания, нападение планируется в январе-феврале 2022 года. Считается, что это будет одновременная атака из Крыма и непризнанных республик Донбасса. Другой сценарий, описанный Bild, предполагает три этапа вторжения: сперва нападение на юг Украины, затем на северо-восток Украины, затем — на Киев с севера.

Цифры называю разные. Источники The Associated Press и The Washington Post сообщили, что в нападении могут участвовать 175 тысяч военных, Bloomberg писал о 100 тысячах возможных участниках вторжения.

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии российского МИД радостно заявил, что России нужно поддерживать «напряжение», которое, по его словам, возникло у западных стран. Тактика Путина – это тактика пьяного гопника, который испытывая дефицит внимания и общения, пристает к прохожим с вечным вопросом: «ты меня уважаешь?».

Эта тактика в очередной раз сработала: сегодня, 7 декабря Путин и Байден поговорят по видеосвязи.

Цель военной угрозы – добиться переговоров. Цель переговоров – сами переговоры

Путину важна фотография переговоров с Байденом. Эта фотография обойдет все мировые СМИ и будет символизировать, что Путин - не обнулившийся изгой, а ведущий игрок мировой политики, без которого в мире не решается ни один вопрос. Это, конечно, не «Ялта-2.0», но хоть что-то.

У сегодняшних переговоров Байдена с Путиным нет предмета. Во-первых, потому, что вести переговоры об Украине без Украины бессмысленно. Миф об Украине, которая не является страной, не является государством, не является субъектом – существует только в пространстве российских теле-шоу ненависти. Я не думаю даже, что сами обитатели российского телевизора в этот миф верят.

Вторая причина беспредметности сегодняшних переговоров в той части, которая касается Украины, в отсутствии точки компромисса. В сказку о том что можно заставить руководство Украины совершить над собой насилие и допустить вот эту отравленную инъекцию «русским миром», впустить в тело Украины террористические образования «ДНР» и «ЛНР», со всей российской техникой, с полумиллионом граждан России, с руководством только что получившим членские билеты «Единой России», - в эту сказку уже никто не верит.

Не больше смысла имеет разговор о «красных линиях», о гарантиях безопасности России и США. Понятно, что Байден при упоминании слов «красная линия» заявит, что он дальтоник и такого цвета не различает.

Так что остается только картинка Путин-Байден, которую Путин может повесить у себя над кроватью и предаваться геополитическим фантазиям.

Кто такие российские «голуби» и как они заклевали российских «ястребов».

Вторжение в данный момент не состоялось и в самое ближайшее время не состоится. Очевидно, что околокремлевская «партия мира» в данный момент сильнее.

О том, что это за «партия мира» можно судить по ее главным спикерам. Один из них Бужинский Евгений Петрович. Вице-президент Российского совета по международным делам. Председатель Центра политических исследований России. Генерал-лейтенант запаса. Кандидат военных наук. Постоянный участник ток-шоу ненависти у Соловьева и Скабеевой. На вопрос, «что делать с обнаглевшими украинскими фашистами, которые насилуют снегирей и едят русских детей, закусывая русскими бабушками?», - регулярно отвечает: «душить санкциями». Это и есть тот максимально допустимый язык, на котором в путинском телевизоре можно призывать к миру. «Душить санкциями» - это максимум миротворческой риторики, который может себе позволить представитель путинского истеблишмента чтобы призывать к миру и при этом не выпасть из этого истеблишмента.

Кроме того, генерал Бужинский заявляет, что РФ может остановить войну в Донбассе признанием ЛДНР. Это еще одна версия допустимой миротворческой риторики.

Еще одна версия «миротворчества» – заявление Бужинского о том, что российской группировки войск, которая находится неподалёку от границ Украины, недостаточно для захвата этой страны.

Бужинский – генерал, служивший в Генштабе на ключевых постах. Сейчас является одним из двух голосов российского Генштаба. Официальный голос – генерал-майор Конашенков, который говорит какие-то казенные фразы то, что Геншаб «должен говорить». А вот генерал-лейтенант Бужинский говорит доверительным голосом то, Генштаб думает «на самом деле». И вот сейчас генерал-лейтенант Бужинский "доверительно" сообщает популяции, что Генштаб вот в данную минуту воевать Украину не хочет.

Другую часть околокремлевской «партии мира» представляет Фёдор Алекса́ндрович Лукья́нов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике». Это человек, который является рупором Путина в его придворном «экспертном сообществе», постоянно ведет «Валдайские клубы» и прочие сборища, на которых вещает Путин.

Особенность околокремлевских голубей в их невероятной склонности к мутациям, благодаря которой они способны стремительно превращаться в ястребов или в грифов, питающихся падалью. Так что временной победой «партии мира» не стоит обольщаться.

Как русский медведь собрался съесть чижика

Это даже не Салтыков-Щедрин. Это история о том, как гусары хотели искупать коней в шампанском, но денег не хватило, и решили кота пивом облить.

Поскольку впихнуть свое ОРДЛО в Украину явно не получается, а Путину надо въехать в 2024 год собирателем земель русских, поэтому «СССР-2.0» скорее всего будет склеен из нескольких обломков нескольких бывших союзных республик, в том числе «ДНР» и «ЛНР».

В субботу председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партийные билеты руководителям Донецкой и Луганской народных республик («ДНР» и «ЛНР») Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Сам этот факт уже о многом свидетельствует. Но важен еще и антураж этого действа.

Одновременно с ними партбилеты получили временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Мордовии Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Коми Владимир Уйба. Вот такой дизайн: через запятую идут Донецк, Луганск, Тамбов, Иркутск и Сыктывкар.

А бывший премьер ДНР Бородай уже депутат Госдумы. А на Донбассе свыше полумиллиона граждан России. Потешный «СССР-2.0» к избранию своего первого (и, надеюсь, последнего) президента готов. Чижику приготовиться к съедению, а коту – к обливанию пивом…

Игорь Яковенко, blogspot.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».