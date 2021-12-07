«Голос Америки»: Лукашенко выдвинул мигрантам ультиматум

«Голос Америки»: Лукашенко выдвинул мигрантам ультиматум3
- 7.12.2021, 12:00
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Либо штурм польской границы, либо принудительная высылка домой.
Spiegel и «Новая газета» сообщают, что мигрантам на белорусско-польской границе режимом Лукашенко поставлен ультиматум: либо штурм польской границы, либо принудительная высылка домой.
Об ультиматуме режима нелегалам в лагере возле польской границы говорится и в видеосюжете «Голоса Америки».
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.
1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.