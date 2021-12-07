Спецслужбы Польши рассказали, сколько еще мигрантов находится на территории Беларуси 7.12.2021, 12:28

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Фото: Anadolu

Белорусские силовики создали хорошо обученные группы для нападений на польскую границу.

На территории Беларуси находится около семи тысяч мигрантов Еще около трех тысяч уже отправлены обратно в Сирию и Ирак.

Об этом заявил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает TVP.

Жарин также отметил, что в настоящее время наблюдается снижение количества попыток нелегального проникновения мигрантов в Польшу, «однако из этого не стоит делать поспешных выводов об окончании кризиса».

По его оценке, следует ожидать «возвращения к тактике отправки небольших групп» для поиска недостаточно хорошо оборудованных мест на границе, что облегчит ее незаконное пересечение.

Станислав Жарин добавил, что белорусские спецслужбы распространяют среди иностранцев в последнее время два вида слухов. С одной стороны, им угрожают, что если в ближайшие дни им не удастся проникнуть на польскую сторону, то они будут доставлены в аэропорт Минска и отправлены обратно в Ирак или Сирию.

– С другой стороны, мы видим слухи, которые показывают якобы несуществующие переговоры между Западом и режимом Лукашенко. Эти «переговоры» означают, что Европа якобы может «прогнуться». Это представлено таким образом, что достаточно немного подождать, и удастся оказать на Евросоюз какое-то давление, чтобы она всех иностранцев, которые находятся в Беларуси, впустила, – сказал Жарин.

– Мы предполагаем, что может быть так, что белорусские службы оставят себе хорошо подобранную группу мигрантов, которая длительное время будет находиться в Беларуси и будет использоваться для точечной дестабилизации нашей границы, – добавил он.

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