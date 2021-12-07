Украинский разведчик: Мы умеем воевать и мы накажем русских, если они сунутся 4 7.12.2021, 12:42

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Петр Недзельский

Экс-командир разведки 92-й бригады оценил состояние украинской армии.

В западных СМИ появились новые сообщения, связанные с возможным полномасштабным вторжением российской армии на территорию Украины. В субботу, 4 декабря, издание The Washington Post, со ссылкой на несекретный доклад разведки США, сообщило, что РФ для полномасштабного вторжения в нашу страну сразу в четырех направлениях может увеличить состав своей военной группировки до 175 тысяч человек. А германское издание Bild, ссылаясь на данные разведки, сообщило, что в начале 2022 года президент России Владимир Путин готовит нападение с целью захвата 2/3 территории нашей страны. Германские журналисты опубликовали даже карту возможного вторжения. Готова ли наша армия отразить атаку врага, «Апострофу» рассказал бывший начальник разведки 92-й бригады, полковник в запасе Петр Недзельский.

– Сначала хотелось бы, чтобы вы оценили изменения в украинской армии за годы войны? Есть ли реальные улучшения?

– Я хочу сразу сказать, что наша армия очень изменилась. Думаю, что многое дала именно практика. Например, для хирурга практика – это операция, а для военного – война. Пришла война и показала большой пласт бездарных военных руководителей, ряженых генералов, полковников. Но вместе с тем с приходом войны стало ясно, что в Украине есть настоящие боевые офицеры, которые показали себе реальными военными начальниками. Кроме того, мы научились воевать, а эксперты оценивают украинскую армию как одну из самых опытных и мощных армий Европы. Мы получили боевой опыт и чем дальше – тем лучше, как говорится, у нас обстоят дела.

– Как вы считаете, сейчас украинская армия психологически готова встретить врага?

– Безусловно. Я думаю, что наши воины готовы воевать и демонстрировать чудеса героизма. Чем больше на фронте гибнет людей, тем злее мы становимся. Мы умеем и можем воевать, и мы накажем русских, если они двинутся.

– А если говорить об обеспечении на фронте. Чего не хватает в тактическом звене?

- На первых порах были разные проблемы, но сейчас они решены. ВСУ очень хорошо вооружены, материально обеспечены. Вот я вам прямо скажу, когда я был на фронте, то обеспечение было просто прекрасное. Одежда, снаряжение, оружие, медицинское обеспечение. Я служил десятилетие в советской армии. И то, что увидел сейчас в украинской армии меня даже удивило. Я просто завидую белой завистью нашим молодым ребятам, которые приходят в украинскую армию. Питание – замечательное. Обмундирование – замечательное.

- Если говорить об украинском оружии, попадают ли на передовую ПТРК "Скиф" и "Корсар", разработанные государственным КБ "Луч"?

– Да, попадают. Но я не могу сказать, в каком количестве, ведь это секретная информация. Понятно, что наше снаряжение используется на фронте. Кстати, украинское вооружение – одно из лучших в мире. Наши танки и ракетные установки очень эффективны. Но надо уделять этой области больше внимания, финансировать, тогда наши производители и конструкторы будут демонстрировать лучшие образцы военной техники.

- Хотелось бы затронуть такую современную тему как роботизация. Украинские частные компании разработали наземные роботы. Они нужны на фронте?

– Думаю, что да. В этих компаниях трудятся талантливые специалисты, мастера своего дела. Но государственная политика еще несовершенна, то есть государство должно больше уделять этому внимание, финансировать новейшие разработки, поощрять этих конструкторов для создания современных образцов оружия. Я думаю, что нужно вкладывать гораздо большие средства в развитие украинских оборонных компаний, как государственных, так и частных. Наши специалисты способны производить оружие, которому не будет аналогов в мире.

- Возвращаясь к теме кадров, насколько украинские военные мотивированы?

– Например, в армии США существует 33 типа надбавок к должностному окладу военного в армии. У них там иногда бывает, что сержант зарабатывает больше капитана. Это очень стимулирует хорошо выполнять свои должностные обязанности. Подобным сегодня путём идут в и Украине. К примеру, за подбитую технику дают премии.

– А есть ли у нас социальная защита?

- Социальная защита военных сейчас на высоком уровне, есть льготы. Участники боевых действий платят только четвертую часть за коммунальные услуги, за электричество, воду. Такие вещи также стимулируют военнослужащих. Кроме того, есть соответствующие свои очереди для получения квартир. Кстати, лечение и проезд тоже бесплатный. Кроме того, они и землю получают – обязательно 10 соток. Следует отметить, что дети участников боевых действий имеют определенные льготы.

- Есть ли в армии люди, которых мотивирует не идея, а деньги. Так сказать, коммерсанты?

– Безусловно, такой момент есть. Это случается из-за безработицы. Мужу нужно семью кормить, и он идет служить. Понимаете, мотивация службы у этих людей несколько иная. Здесь не патриотизм ими двигает, а материальный фактор. Как это одолеть? Это уже от нас, военных, не зависит. Если бы у него в гражданской жизни была работа, были достойные социальные условия, то он бы еще подумал, стоит ли идти в армию или нет. Но давайте не будем забывать, что мы живем в материальном мире. Почему мы не должны поощрять тех военных, которые идут служить. Они, кроме патриотических чувств, должны еще и получать материальное вознаграждение. Я думаю, чем больше будут платить – тем лучше. Пусть идут служить, но, чтобы служба проходила таким образом: если пошел, то отрабатывать эти деньги. Если нет, то штраф и разрыв контракта.

– Есть сейчас система таких штрафов?

– Наказание, безусловно, есть. Военнослужащих лишают премии. Военной денежной премии лишают за невыполнение боевых задач. То есть, бьют буквально по карману. Я считаю, что это правильно.

– Были ли в вашей бригаде дети политиков, бизнесменов?

– Часто из простых семей, когда ребята идут служить, то они идут из-за своего патриотизма. Кроме того, в армии можно заработать. И даже если у него есть работа, но менее оплачиваемая, то он, безусловно, может пойти в армию. Но детей больших начальников нет. Во многих случаях они там и не нужны. Нам не нужны немотивированные, капризные воины, которые игнорируют команды. Но если он мотивирован, если он сам ушел воевать, то такому юноше честь и хвала.

– Думаю, стоит затронуть тему профессиональной армии. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Это самое болезненное место. Я считаю, что профессиональная армия будет тогда, когда количество профессионалов, служащих не один год, вырастет. И подавляющее большинство армейцев будут иметь боевой опыт или опыт многолетней службы. К сожалению, есть такие факторы, как социальные условия, ситуация в стране, падение уровня благосостояния. Служба в армии перестала быть престижной. Многие профессиональные кадры покинули ВСУ. Вот это уже проблема. Необходимо их поощрять, чтобы они оставались в армии. Думаю, что это вопрос государства. Опять же это материальное обеспечение, льготы, условия.

Следует понимать, что часто непрофессионализм вызывает небоевые потери. Есть ребята дисциплинированные, а есть наоборот. Вот, например, идем цепью, кто-то отстал, споткнулся и выстрелил очередью, еще и задел своего. Такие потери вытекают из недостаточного уровня профессионализма. Чем выше профессионализм, тем меньше потерь. Есть и разгильдяи, которые ушли в армию из-за отсутствия работы. Затем переворачиваются на БТРах, а из-за них страдают люди.

- Хотелось бы также услышать ваше мнение по поводу опыта на учениях в тылу?

- Это целесообразный вопрос. Одно дело – научить воевать, выполнять определенные действия для слаженности. Безусловно, такая работа проводится постоянно, чтобы боевое подразделение действовало, как один организм. И не зря еще говорил Наполеон: "Армия баранов, управляемая львом – сильнее армии львов, управляемых баранами". То есть, если есть коллективное действие – это очень хорошо. Это значит, что каждый член этого коллектива обучен, дисциплинирован, четко выполняет регламент, приказы, требования уставов и они действуют как одно целое. Армия побеждает, если она дисциплинирована, организована, обучена. Но если она необучена, то это уже проблема командиров,

Роль личности еще никто не отменял. Сейчас многие военные чины, которые работают, мне импонируют, чего не могу сказать об их предшественниках.

- Подводя итог, хотелось бы узнать, касательно уровня доверия к высшему командованию. Вырос ли он с годами?

– Могу уверенно сказать, что уровень доверия вырос, потому что мы учимся воевать, солдаты видят, насколько растет профессионализм командиров. Россияне терпят полное фиаско, проигрывают. Это мнение иностранных экспертов, которые говорят: "Командиры украинские, украинская армия выросла во всех аспектах. И в командирском, и в личном солдатском составе".

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