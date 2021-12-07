Неконвертируемый рубль: какие санкции приготовил Запад для РФ 3 7.12.2021, 13:04

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После публикаций их анонсов в СМИ российская валюта заметно ослабела.

Американские СМИ перед переговорами Джо Байдена с Владимиром Путиным, которые пройдут во вторник в режиме видеоконференции, анонсировали новые, значительно более жесткие санкции в случае российского вторжения на Украину, угрозу которого в прессе обсуждают с конца октября. В частности, речь идет об ограничении конвертации рубля в другие валюты, сообщает ВВС.

Блумберг вслед за Си-эн-эн

Последняя большая публикация на эту тему вышла в агентстве Блумберг, а накануне свою версию возможных санкций изложила телекомпания Си-эн-эн.

Как пишет Блумберг, ссылаясь на свои источники, "знакомые с вопросом", Вашингтон и его европейские союзники в числе прочего рассматривают вариант с ограничением конвертации рубля в доллары и другие иностранные валюты "в случае вторжения президента Владимира Путина на Украину".

Путин и Байден проведут переговоры. Тема - угроза российского вторжения на Украину

По словам собеседников агентства, в таком случае санкции могут коснуться "некоторых крупнейших банков России" и Российского фонда прямых инвестиций. По их данным, это лишь один из вариантов, о котором Байден во вторник может рассказать Путину во время видеоконференции с Кремлем.

Источники Блумберга также допускают, что США могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке (сейчас американские санкции введены относительно первичного рынка).

Самым радикальным вариантом было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы ущерб обычным россиянам, поэтому американские чиновники склоняются к варианту ограничить конвертацию рублей в доллары, евро или британские фунты, заявили источники Блумберга.

При этом в статье не объясняется, почему рядовые граждане пострадают сильнее в случае ограничений в глобальной системе SWIFT, а не при обмене валюты.

Неясно, насколько подробно Байден опишет возможные сценарии санкций на случай вторжения, оговаривается агентство. Причем в значительной степени возможные санкции будут зависеть от позиции европейских союзников, сказано в публикации.

Си-эн-эн о SWIFT

Об угрозе отключения России от системы SWIFT накануне - примерно за сутки до разговора Байдена с Путиным - сообщила Си-эн-эн.

Администрация Байдена рассматривает широкий спектр возможных санкций, призванных удержать президента Путина от вторжения на Украину, рассказали телекомпании

"источники, знакомым с ходом дискуссии".

Эти варианты, по данным Си-эн-эн, включают в себя новые меры против людей из ближайшего окружения Путина, энергетических компаний и банков.

Что касается варианта с отключением от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру, то источники назвали это "ядерной опцией".

Собеседники телекомпании, как и источники агентства Блумберг, подчеркнули, что никаких окончательных решений по санкциям в настоящее время не принято. Белый дом, по их данным, ведет переговоры с европейскими партнерами, многие из которых имеют более тесные экономические отношения с Россией, "в надежде на координацию действий".

Новые санкции США: насколько они страшны для России и кого коснутся

Комментируя сообщение Си-эн-эн, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ТАСС: "Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ".

С октября американские и европейские СМИ сообщали об угрозе российского вторжения на Украину и об обеспокоенности американской разведки на этот счет.

В российском МИДе эти публикации называли лишенной здравого смысла пропагандой, а Песков говорил, что подобные заголовки - "не что иное, как пустое, безосновательное нагнетание напряженности".

18 ноября Путин заявил, что России не нужны конфликты на западных рубежах, но отметил, что напряжение, которое возникло на Западе, должно сохраняться как можно больше, поскольку там несерьезно относится к предостережениям Москвы о "красных линиях".

Переговоры Путина и Байдена, на которых, как ожидается, будет поднят этот вопрос, станут первыми после их встречи в Женеве летом этого года.

Путину понравилось напряжение на Западе из-за российских войск на границе

Весной США ввели очередные санкции в отношении Москвы, которые в числе прочего коснулись российского госдолга. Вероятность ужесточения американских санкций обсуждается регулярно с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, а на востоке Украины начались боевые действия.

США ввели санкции против российского госдолга

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров вслед за агентством Блумберг усомнился в том, что Россию могут отключить от SWIFT. "Про эти санкции, связанные с системой SWIFT, уже говорят семь лет, до сих пор этого не произошло", - сказал он РБК.

Во вторник утром в ожидании переговоров Путина и Байдена рубль умеренно слабел.

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