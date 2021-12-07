В Германии три партии подписали коалиционное соглашение
- 7.12.2021, 13:25
Новое правительство будет уже завтра.
Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "Зеленые" официально подписали коалиционное соглашение.
Об этом пишет "Европейская правда".
Лидеры партий собрались в Берлине и поставили подписи под соглашением о создании так называемой "светофорной коалиции" – название происходит от партийных цветов трех политических сил.
Ранее три партии одобрили соглашение на партийных конференциях, а также представили своих министров.
Позже во вторник Олаф Шольц, лидер Свободных демократов Кристиан Линднер и сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек ответят на вопросы СМИ на федеральной пресс-конференции.
Хабек назначен не только министром экономики и защиты климата в новом правительстве, но и вице-канцлером. Линднер занимает должность министра финансов.