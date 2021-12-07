«Это моя война против сатанистов»: смелый белорус раскрасил дом в бело-красно-белые цвета 5 7.12.2021, 13:45

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Анатолий Коханчик заявил, что не даст перекрасить стены.

Telegram-канал «Менск разам» рассказал историю Анатолия Коханчика. 61-летний житель деревни Алеща в Полоцком районе раскрасил свой дом в бело-красно-белые цвета.

Мужчина проработал на Белорусской железной дороге 38 лет, был уволен по политическим мотивам.

В феврале этого года он был осужден на семь суток за оформление собственного дома в бело-красно-белые цвета.

19 ноября — 15 суток, формально — за репост в соцсетях, но причина — его дом.

Прокуратурой и СК Анатолию был предъявлен ультиматум: или он закрашивает стены дома, или будет заведено уголовное дело по статье «злостное хулиганство».

Анатолий ответил властям:

— У вас один выход, чтобы дом был закрашен — держать меня за решеткой.

Это символ мучений Христа. Символ Крови Христа на плащенице. Именно такие бело-красно-белые нашивки, называемые «струями», «источниками» или «реками», размещены на мантиях патриарха и митрополитов. Это моя война против сатанистов. Это единственное доступное и приемлемое для меня средство против попыток уничтожения святых для всего христианства символов.

Также он заявил, что если давление на него продолжится, то он объявит сухую голодовку.

«В данный момент наш герой находится в своем доме, который стал для него полем битвы за светлое будущее нашей страны», — пишет Telegram-канал.

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