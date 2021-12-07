Медики назвали способ улучшить работу мозга за десять минут 7.12.2021, 13:51

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Также это действие улучшит ваше настроение.

Десятиминутная пробежка способна значительно улучшить работу мозга и повысить настроение, заявили исследователи из японского университета Цукуба, результаты своей научной работы они опубликовали в журнале Scientific Reports.

Медики изучили состояние 26 здоровых мужчин и женщин, которые не занимались бегом. Их распределили в две группы. Одна из них участвовала в десятиминутных пробежках, а вторая была контрольной. Исследователи использовали тест Струпа, в нем есть задания на сопоставление разных слов и цветов, а также оценка инфракрасной спектроскопии. Двумерная шкала позволила экспертам измерить настроение добровольцев.

После анализа данных ученые назвали этот вид физической активности простым способом улучшить работу мозга: легкий десятиминутный бег значительно усиливает локальный кровоток в различных областях префронтальной коры. Этот отдел головного мозга отвечает за общение с другими людьми, скорость принятия решений, достижение целей, самоконтроль и выполняет другие когнитивные функции. Все участники после короткой тренировки отмечали повышение настроения.

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