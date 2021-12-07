Путин находится на линии разрыва 9 Телеграм-канал «Сито Сократа»

7.12.2021, 14:16

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У Кремля очень мало времени для обдумывания ходов.

На 7 декабря намечена видеоконференция президента США Джо Байдена и его российского визави Путина. В информационное пространство обильно проливается поток сообщений, направленный на подъем ставок перед переговорами. Что интересно российские спецслужбы не особо заботятся об освещении мероприятия для российской аудитории, а проводят устрашающие ИПСО в ближнем и дальнем зарубежье, так сказать от постсоветского пространства до британских морей. Вместо них отдувается Песков, вещающий про отказ от экзальтированных мечтаний. Он сразу сравнивает американо-российские отношения с авгиевыми конюшнями. Правда не уточняет по чьей вине сложилась такая неприглядная картина, а то язык он же до Гааги доведет, и для перестраховки указывает на готовность хозяина выслушать предложения Байдена «по украинской теме».

Казалось бы, в повестку беседы зашиты ряд вопросов: стратегическая стабильность, киберсфера, ядерная программа Ирана, ряд региональных вопросов, но Кремль зациклило лишь на одной теме – это Украина. Ситуацию можно объяснить с помощью ряда факторов. Во-первых, Путину важен контакт с Байденом для подпитки своих позиций внутри России, ведь «пеньковая конституционная реформа», преследование оппозиции, вплоть до организации физической ликвидации оппонентов, зачистка информационного пространства расшатывают его позиции в условиях трансфера власти. Нарастают межэлитные трения в которых Путина уже не воспринимают арбитром. Не секрет, что одни кланы требуют от Путина искать контакта с Западом ради будущего хотя бы их детей, живущий в цивилизованном мире, а не в РФ. В тоже время, есть отбитые евразийцы из далекого Замкадья, у которых на уме только силовая политика. Это Шойгу и стоящая за ним военщина, которая склоняет «царя» гнуть линию дебошира и гопника, т.е. вести себя как Иран или КНДР. Им нужно, чтобы РФ карабкалась все выше и выше по лестнице эскалации вокруг Украины, ради шантажа коллективного Запада. Таким образом, Путин находится на линии разрыва, и у него очень мало времени для обдумывания ходов. Если Запад оборвет с ним общение, то ему крышка – свои разорвут, как шакалы.

Во-вторых, международный статус самой России. Это совсем не мировая держава, а государство отчаянно эксплуатирующая свои недра, это слабый бегун на допинге. У РФ нет большой стратегии, и путинская политика остается во многом тактической. Путин мыслит как погромщик: сначала разрушим что-то, а потом будем думать, как выпутаться из сложившейся ситуации. Крым и Донбасс яркий тому пример, учитывая эффекты от санкций, обнуливших рост ВВП РФ. Российский криминальный воротила ошибочно думает, что пока он способен сеять хаос и разрушение с ним будут считаться.

Однако шаблоны его поведения уже хорошо известны, и на Западе дали четко понять: «красные линии» Путина по геополитическому будущему Украины – абсурдная формулировка. Президент Байден указал на неприемлемость подобных ультиматумов. Тем более, какие правовые гарантии можно давать руководству государства-парии, если Москва вероломно все нарушает, вот взять тот же Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире под гарантийные обещания РФ уважать ее суверенитет, но вместо этого получила лишь путинскую агрессию в Крыму, на Донбассе, на северных и восточных границах, в информационном пространстве. На дворе 2021 год, и снова российские войска бряцают оружием на восточном фланге ЕС и НАТО. Путинцев, как и горбатого, только могила исправит, но мировое сообщество вполне способно реализовать всеобъемлющие инициативы, делающие невозможным усиление преступной и опасной для мира российской политики поджигания войн.

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