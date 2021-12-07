Польские пограничники задержали чеченцев при прорыве границы со стороны Беларуси 7.12.2021, 14:38

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Фото: @MON_GOV_PL

Белорусские силовики ослепляли польских военных лазерами и фонарями.

За минувшие сутки польские погранчиники зафиксировали 116 попыток нелегальных мигрантов прорвать границу со стороны Беларуси. На одном из участков группы дважды пересекли границу при поддержке белорусских служб, сообщает погранслужба Польши в Twitter во вторник, 7 декабря.

Так, на охраняемом пограничным постом участке в Черемше группы из 30 человек дважды пересекали границу.

"Вынесено 25 постановлений о выезде с территории Республики Польша", – говорится в сообщении.

Как уточняет РАР со ссылкой на представителя погранслужбы Анну Михальськую, среди мигрантов, которые в составе двух групп пересекли границу, были не только граждане Ирака, но и граждане России чеченской национальности. Их задержали и доставили обратно к границе.

При этом польских пограничников ослепляли лазерами и фонарями со стороны Беларуси.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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