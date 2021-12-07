«Россияне сами сказали Лукашенко: это не твое» 4 7.12.2021, 14:48

14,442

Сценариев ответить на санкции Запада у диктатора практически нет.

Режим в Беларуси не сможет ввести какие-либо ощутимые для западных стран ответные санкции, считает аналитик Сергей Чалый.

— Я не вижу способа сделать этим странам хоть сколько-нибудь больно. Ну, разве что Гигин выкинет в очередной раз баночки из-под Nivea, — пошутил Сергей Чалый. — Сценариев «бомбить Воложин», конечно, много, но все серьезные угрозы, которые Лукашенко озвучивал, нереализуемы.

Он говорил, что перекроет весь транзит, но на это сами россияне сказали, а как ты вообще это можешь сделать, это ж не твое. То есть угрозы присутствуют, но они очень несерьезные. Я не вижу серьезного способа как-то ответить на санкции. В правительстве сейчас обсуждают, какими будут меры — ассиметричными или симметричными, но пока они никакие.

Навредить в ответ тем, кто вводит против тебя санкции, так, чтобы не задеть интересы того, кого бы ты не хотел задеть, вариантов нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».