Ученые сняли на видео гигантскую глубоководную «призрачную медузу» 2 7.12.2021, 15:12

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Редчайшее зрелище.

Американские биологи зафиксировали гигантскую глубоководную медузу Stygiomedusa gigantea, которая плавала в заливе Монтерей в Калифорнии, пишет «Новое время».

Многие животные, обитающие на большой глубине, редко попадаются на глаза человеку — и еще реже на камеру.

Морским биологам из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) повезло — они смогли снять на видео редкую «призрачную» медузу Stygiomedusa gigantea на глубине 975 метров. Это всего девятый раз, когда ученым института повезло заметить это неуловимое создание за тысячи погружений.

Ученые MBARI отмечают, что диаметр колокола этого вида достигает одного метра, а длина четырех щупалец может превышать десять метров.

«Гигантское желе-фантом было впервые обнаружено в 1899 году. С тех пор ученые встречали это животное всего около 100 раз», — пишут ученые в описании к видео.

Stygiomedusa gigantea является одной из крупнейших медуз на планете. Ареал ее обитания распространяется по всему миру кроме Северного Ледовитого океана. Однако она живет слишком глубоко, чтобы люди могли часто с ней встречаться.

Исследователи предполагают, что свои щупальца она использует, чтобы заманить добычу и завести ее в свой рот.

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