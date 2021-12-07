В Северной Корее ввели налог на каждое домохозяйство, чтобы Ким Чен Ын смог раздать детям конфеты в свой день рождения 6 7.12.2021, 15:23

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Страна испытывает нехватку продуктов питания.

В некоторых областях Северной Кореи ввели налог на каждое домохозяйство, чтобы кондитерские фабрики смогли произвести конфеты, которые лидер КНДР Ким Чен Ын по традиции раздаст всем детям по случаю своего дня рождения.

Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источники.

Северная Корея испытывает нехватку продуктов питания в связи с приостановкой торговли с Китаем из-за пандемии. По данным одного из источников RFA, в КНДР значительно сократились поставки муки и сахара, что привело к росту цен на эти продукты.

Килограмм муки в стране подорожал с 12 тысяч до 30 тысяч вон (с 2,4 до 6 долларов). Сахар стал стоить 25 тысяч вон за килограмм вместо 13 тысяч.

В связи с этим правительство Северной Кореи потребовало от каждой провинции производить и поставлять кондитерские изделия на подарки для детей ко дню рождения Ким Чен Ына 8 января.

По словам одного из источников Radio Free Asia, власти некоторых регионов КНДР ввели налог в пять тысяч вон для каждого домохозяйства, чтобы закупить сырье для производства конфет.

Другой источник радиостанции рассказал, что власти провинции Северный Пхенган также потребовали от каждого дома по одному яйцу для производства кондитерских изделий. В связи с этим на рынки поступает еще меньше сахара, муки и яиц.

Традиция дарить детям сладости ко дню рождения лидера КНДР восходит к основателю государства Ким Ир Сену. В начале правления Ким Чен Ына конфеты раздавали детям и беременным женщинам 8 января — в день рождения лидера, но затем срок выдачи подарков перенесли на 1 января.

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