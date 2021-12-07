Медики назвали факторы, которые провоцируют самое тяжелое течение коронавируса
- 7.12.2021, 15:32
- 6,276
Сейчас как раз тот сезон, когда они действуют в полную силу.
Сочетание коронавируса с другими инфекциями провоцирует самое страшное течение COVID-19.
Об этом рассказала врач клинической лабораторной диагностики медицинской лаборатории Анна Сафонова, пишет cursorinfo.co.il.
По словам специалиста, в последнее время количество пациентов, у которых, кроме коронавируса, присутствуют другие инфекционные заболевания, увеличилось.
В качестве примера Сафонова привела ОРВИ. Также в лабораториях выявляют множество парагриппов и сезонных коронавирусов, которые присутствуют в больших количествах.
«Необязательно у человека будет «чистый» коронавирус. Самое страшное, что может быть, — это сочетание коронавируса с другим типом вируса», — отметила врач.
Для того, чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья, специалист порекомендовала при первых признаках простуды сдавать тесты не только на COVID-19, но и на весь ОРВИ-комплекс.
При такой диагностике врачи проверяют наличие порядка пятнадцати видов респираторных вирусов.
«Это принципиально важно для назначения противовирусной терапии, поскольку против гриппа и коронавируса применяют разные препараты», — добавила Сафонова.