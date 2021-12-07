Медики назвали факторы, которые провоцируют самое тяжелое течение коронавируса 7.12.2021, 15:32

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Сейчас как раз тот сезон, когда они действуют в полную силу.

Сочетание коронавируса с другими инфекциями провоцирует самое страшное течение COVID-19.

Об этом рассказала врач клинической лабораторной диагностики медицинской лаборатории Анна Сафонова, пишет cursorinfo.co.il.

По словам специалиста, в последнее время количество пациентов, у которых, кроме коронавируса, присутствуют другие инфекционные заболевания, увеличилось.

В качестве примера Сафонова привела ОРВИ. Также в лабораториях выявляют множество парагриппов и сезонных коронавирусов, которые присутствуют в больших количествах.

«Необязательно у человека будет «чистый» коронавирус. Самое страшное, что может быть, — это сочетание коронавируса с другим типом вируса», — отметила врач.

Для того, чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья, специалист порекомендовала при первых признаках простуды сдавать тесты не только на COVID-19, но и на весь ОРВИ-комплекс.

При такой диагностике врачи проверяют наличие порядка пятнадцати видов респираторных вирусов.

«Это принципиально важно для назначения противовирусной терапии, поскольку против гриппа и коронавируса применяют разные препараты», — добавила Сафонова.

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