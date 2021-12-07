Польша ужесточает коронавирусные ограничения 7.12.2021, 15:46

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Фото: NurPhoto

Они вступают в силу с 15 декабря.

Минздрав Польши заявил, что страна ужесточает COVID-ограничения. Также было заявлено, что с 1 марта правительство планирует ввести обязательные прививки для медиков, учителей и силовиков.

С 15 декабря закрываются дискотеки, клубы и объекты, где есть место для танцев.

На Новый год (31 декабря и 1 января) число посетителей объектов будет ограничено в количестве 100 человек, без учета привитых.

В общественном транспорте вводится лимит заполняемости в 75%.

При въезде из-за пределов шенгенской зоны необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 24 часа до въезда.

Школы переводятся на дистанционное обучение с 20 декабря по 9 января.

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