закрыть
7 декабря 2021, вторник, 16:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша ужесточает коронавирусные ограничения

  • 7.12.2021, 15:46
  • 3,602
Польша ужесточает коронавирусные ограничения
Фото: NurPhoto

Они вступают в силу с 15 декабря.

Минздрав Польши заявил, что страна ужесточает COVID-ограничения. Также было заявлено, что с 1 марта правительство планирует ввести обязательные прививки для медиков, учителей и силовиков.

С 15 декабря закрываются дискотеки, клубы и объекты, где есть место для танцев.

На Новый год (31 декабря и 1 января) число посетителей объектов будет ограничено в количестве 100 человек, без учета привитых.

В общественном транспорте вводится лимит заполняемости в 75%.

При въезде из-за пределов шенгенской зоны необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 24 часа до въезда.

Школы переводятся на дистанционное обучение с 20 декабря по 9 января.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников