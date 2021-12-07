Украинки во время отдыха в Египте реанимировали утопающего белоруса 6 7.12.2021, 16:04

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Сердце удалось завести через 20 минут.

Украинские медсестры спасли белоруса на отдыхе в египетском Шарм-эль-Шейхе. Об этом говорится в сюжете канала "1+1".

Белорус Сергей пошел нырять в маске, но не вернулся. На понтон, где в то время загорали украинки, вытащили уже его бездыханное тело.

Украинки сразу приступили к реанимации. Наталья делала искусственное дыхание, Антонина переворачивала и выстукивала воду. Сердце качал дайвер, движения которого корректировали медсестры.

В какой-то момент местный спасатель начал убеждать, что шансов выжить нет и надо останавливаться. Тем не менее женщины продолжали сердечно-легочную реанимацию, потому что по протоколу нельзя останавливаться в течение 40 минут. На 20-й минуте им удалось завести сердце, восстановить пульс и дыхание.

Еще четыре дня Сергей провел в больнице Египта. Своих спасительниц он разыскал уже по возвращении домой в Беларусь и признался, что случившееся заставило его пересмотреть свою жизнь.

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