Словакцие спецслужбы рассказали, как COVID-19 мешает планам российских и китайских шпионов 7.12.2021, 16:17

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Российские шпионы чаще всего действуют под видом сотрудников дипломатического корпуса.

Словацкая информационная служба (SIS), отвечающая за гражданскую разведку и контрразведку, в своем ежегодном отчете, опубликованном в понедельник, обратила внимание на деятельность российских и китайских шпионов. По ее оценке, их контакты со словацкими агентами были ограничены антиковидными ограничениями, сообщает tvp.info.

SIS регулярно обращает внимание на деятельность российской разведки в Словакии, которая интересуется политической, военной и экономической информацией. Агенты пытаются повлиять на общественное мнение, чтобы Россия выиграла как можно больше.

По данным SIS, российские шпионы чаще всего действуют под видом сотрудников дипломатического корпуса. SIS не выявила никаких опасных действий, таких как саботаж или прямые нападения на людей или объекты.

В свою очередь, китайские разведывательные службы в Словакии предпринимают усилия, направленные на содействие вовлечению китайских телекоммуникационных компаний в строительство сотовой сети 5G и поставку технологий для мониторинга связи и передвижения людей.

По данным SIS, офицеры внешних служб разведки в Словакии сосредоточили свою деятельность также на установлении контактов с представителями действующей правительственной коалиции.

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