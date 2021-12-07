Как «контрсанкции» отрикошетят по режиму 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

7.12.2021, 16:33

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Лучше не начинать.

Поговорим немного о контрсанкциях, которые уже анонсированы. В белорусском «правительстве» некоторое смятение. Как ввести жесткие контрсанкции, которые были обещаны грозным МИДом Лакея.

В чем сложность ситуации?

Во-первых, санкционный пакет оказался неожиданным по содержанию. Особенно «удивили» американские, самые «неправильные», по мнению Головченко-Ньютона. Поддержим коллегу из «Писем к дочери» - в следующий раз точно нужно провести раунд консультаций с «правительством» Беларуси, чтобы все было честно и правильно.

Во-вторых, поступило жэстачайшэе указание - ответить жэсточайше. А как это сделать - не знает никто. Потому что жестко на санкции не отвечали никогда, ограничивались в основном жесткой бомбардировкой Воложина. Но Воложин уже подвергся ковровой бомбардировке не раз и представляет из себя ядерную пустыню, где жизнь продолжается под землей. То есть отвечать нужно Западу, так внутренний ресурс ассиметричного ответа исчерпан.

Остался последний «аргумент» Лакея - мы обидимся и утратим государственность. Тестирование на фокус-группах в Стокгольме показало, что «аргумент» не работает, поскольку смешон и абсурден одновременно.

В-третьих, если страны-объекты санкций понятны: ЕС, США, Великобритания и Канада (но нужно ожидать присоединения других на перспективу), то вот с инструментами и конкретными целями сложнее.

В арсенале несколько мер.

1. Запрет на въезд в Беларусь ряда представителей иностранных государств. Не сильно они рвались в Синеокую. Можно хоть тотальный запрет на въезд любых иностранцев вводить, как ввели запрет на выезд белорусов. Списков никто не заметит. Зато те, кто будут все еще ездить с большей вероятностью будут записаны в «агенты режима». Ситуация аналогичная НГО в Беларуси: кого не зачистили, тот очевидно «на службе». Очень легко спалить остатки агентуры и лоббистов.

2. Санкции против авиакомпаний. Так не летают же подлецы. Можно окончательно расчистить небо, запретив полеты в целях перевозки грузов и чартеры. Кто от этого пострадает больше - вопрос. Так хоть какая-то копейка еще капала за сопровождение, а так «Белаэронавигацию» можно будет закрывать за ненадобностью.

3. Санкции против товаров. То самое торговое эмбарго. Зеркальные не имеют смысла, поскольку товарные группы, которые попали в западный бан - это дорога с односторонним движением. Не покупает Беларусь калий в Германии.

Зеркальные в отношении предприятий - тоже не имеют смысла: не в каждой зловредной стране Запада есть «Гродно-Азот» или БелАЗ.

Ввести санкций на ту же сумму 200-300 млн долларов - в теории возможно, но как «распределить наказание» между странами? Плюс неизвестно: это 200-300 миллионов или все же больше?

Критический импорт (комплектующие, оборудование) банить нельзя - выстрел по остаткам промышленности.

Значит, нужно выбирать какие-то товары, которые не критичны для Беларуси. Например, польские яблоки, но это породит кучу мемов. А самое главное - как выбрать так, чтобы не отстрелить яйца своим же контрабандистам, которые оказывали логистические услуги по доставке санкционки в Россию.

4. Непубличные меры не будем обсуждать, потому что они не публичные. Усилить контрабандные потоки разве что, но и тут ресурсы на пределе.

Резюме. Контрсанкции - выстрел с рикошетом по ржавым яйцам. Лучше не начинать. Хотя кому мы это говорим.

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