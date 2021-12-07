Авиакомпания, перевозившая мигрантов в Беларусь, помогала в транспортировке вагнеровцев в Сирию 7.12.2021, 16:47

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ЕС готовит санкции против главы ЧВК Вагнера и структур, связанных с наемниками.

Послы Европейского Союза планируют ввести санкции против главы частной военной компании Вагнера Дмитрия Уткина и еще четырех человек, связанных с ЧВК. Для этого они соберутся на совещание в среду, 8 декабря.

Как сообщает "Радио Свобода", речь идет о глобальном режиме санкций из-за нарушений прав человека. Они предусматривают запрет на предоставление визы и заморозку активов и будут направлены в частности на:

- бывшего офицера российских специальных сил, главу ЧВК Дмитрия Уткина;

- одного из подрядчиков военной компании в Сирии Станислава Дичко;

- соучастника действий "вагнеровцев" в ЦАР Валерия Захарова;

- россиян Андрея Трошева и Андрея Богатова – членов ЧВК Вагнера, связанных с Сирией.

Также соответствующие ограничения будут наложены на компании, которые выигрывали контракты на энергетические услуги для сирийских властей – "Меркурий", "Велада" и "Евро Полис".

Ожидается, что окончательно они будут одобрены на повторном министерском съезде в Брюсселе 13 декабря.

Подобные санкции впервые были введены в 2011 году в ответ на репрессии против сирийского гражданского населения, в настоящее время в списке 287 человек и 70 компаний. Они связаны преимущественно с сирийскими властями и режимом Башара Асада.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС обсудили вопрос введения санкций против членов ЧВК Вагнер. Тогда чиновники согласились составить список лиц, которые могут попасть под них.

Кроме того, санкции могут быть косвенно связаны с ограничениями, которые готовятся из-за мигрантского кризиса на границах Беларуси и ЕС. Так, в InformNapalm было установлено, что мигрантов из Ирака и Сирии в Беларусь возила сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines. Именно эта компания, по данным волонтеров, помогала наемникам из Вагнера добираться в Сирию.

В конце ноября Европарламент утвердил резолюцию о нарушении прав человека наемниками российской ЧВК Вагнера. Ответственность за преступления возлагается на Российскую Федерацию. Специалисты выразили убеждение, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении этой военизированной организации РФ.

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