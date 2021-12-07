На Белорусской железной дороге идут массовые увольнения 3 7.12.2021, 17:12

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Начальники боятся огласки и тщательно это скрывают.

На Белорусской железной дороге идут массовые увольнения — работники (иногда — бывшие) рассказывают, что списки «поступили сверху». По их словам, если раньше где-то на местах руководство выражало солидарность с сотрудниками, которые были на акциях и получили сутки или штрафы, то сейчас ищет поводы убрать их из коллектива, причем незаметно. Журналисты zerkalo.io спросили белорусов, которые работают на БЖД, о ситуации. Эти люди опасаются дальнейших преследований, поэтому журналисты изменили имена и не называют их должности.

«Дорога сможет работать как-то, но участились случаи нарушения безопасности движения поездов»

Увольняют не только тех, кого задерживали на акциях протеста, но и просто участников, которых удалось опознать, рассказывает Тимофей. Мужчину уже уволили, раньше он работал в администрации одного из крупных предприятий БЖД. По словам собеседника, еще достается поставившим подпись за альтернативных кандидатов, под коллективным обращением о непризнании итогов выборов и отставке Лукашенко. Мужчина поясняет, что руководство боится огласки и тщательно скрывает увольнения.

— Счет идет на сотни людей по всей стране. Пришли списки из КГБ. Работу курирует новый замначальника дороги по безопасности (должность учреждена в 2021 году). Заставляют подписывать заявления на увольнение по соглашению сторон. В противном случае угрожают Окрестина. Всех увольняемых призывают молчать, или будет хуже.

Тимофей отмечает, что на предприятии прощаются с уникальными специалистами, которым нужно долго готовить замену.

— Например, поездных диспетчеров Центра управления перевозками. Это элита БЖД! При увольнениях не смотрят на заслуги — ни на большой стаж, ни на отраслевые награды. На дороге и так нехватка кадров. Машинистов, помощников машинистов набирают по объявлениям. За всю историю дороги такого не было. Они управляют грузовыми или пассажирскими поездами, отвечают за жизнь пассажиров. Всегда была очередь из желающих — сейчас ее нет. Кадровый голод страшный. Дорога сможет работать как-то, поезда будут ходить, но у нас участились случаи нарушения безопасности движения. На это влияет комплекс причин, но среди них и нехватка квалифицированного персонала. Подготовка поездного диспетчера — это как минимум 10 лет, он должен получить опыт, поработать дежурным по станции несколько лет. Причина кадрового голода — зарплаты. Сейчас они на БЖД ниже средней по стране. Такого не было никогда! — говорит Тимофей.

«Дали указание „выжечь каленым железом“ тех, кто был замечен в протестной деятельности»

Из Брестской области журналисты получили сообщения из Лунинца — там увольняют двух осмотрщиков вагонов и уборщицу на одном из пунктов таможенного оформления, а также из Барановичей, где расторгают контракты с машинистами, один из них собирал подписи за альтернативного кандидата.

На гомельском вагонном участке, рассказывает еще один читатель, «самых активных», кто отбыл сутки или получил штраф, убрали еще в прошлом году. В 2021-м «дожимают» остальных.

Об увольнениях говорят и в Витебской области. Кирилл рассказывает, что в прошлом году проходил по «народной» статье 23.34 (24.23 в новом КоАП) за участие в митинге, но на работе мужчина себя хорошо зарекомендовал, его не решились уволить. Около года все было нормально, а недавно начались вызовы в СК, как говорит Кирилл, по смешным поводам. Потом поговорить с сотрудником пришло руководство. Поставили перед выбором: или заявление по собственному желанию, или найдутся причины для выговоров, и уходить придется со статьей в трудовой.

— В первом случае трудовая якобы останется чистой. Я выбрал заявление по собственному. Как я понял, им дали указание «выжечь каленым железом» тех, кто был замечен в протестной деятельности. Хотя у нас нехватка людей по моей профессии.

До конца года Кирилла уволят, из разговоров с руководством он понял, что дорога на БЖД, да и на другие государственные предприятия ему закрыта. По специальности, говорит, теперь можно устроиться только в России, поэтому мужчина собирается менять профессию.

— Как я понял, у идеологов есть списки. И они знают, кого за что уволили, поэтому устроиться в моей сфере в другое место не получится. Говорят, теперь на госпредприятиях при устройстве на работу будут делать запрос о правонарушениях в МВД. Вообще, по нашей специальности мало людей выпускается в последнее время. С улицы не возьмешь.

«Буду сопротивляться, насколько меня хватит»

Минчанину Георгию на днях тоже руководство сообщило: либо по собственному желанию, либо будут искать поводы для увольнения. В любом случае, остаться на работе не получится.

— Работодателям сверху поступили списки, по которым они должны отреагировать. В этих списках — люди, у которых имеется статья 23.34. До этого все было спокойно, руководство относилось адекватно, даже выражало солидарность, поддержку. А тех, у кого были статьи и кто хотел сам уволиться, не хотели отпускать, потому что особо некому работать. А сейчас наоборот. Знаю, что есть люди, которые согласились уйти по собственному желанию.

Сам Георгий прошел через Окрестина в августе. Потом, говорит, больше не попадался. Мужчина из тех, кто не согласился подавать заявление сам, и теперь ждет, пока начальство найдет повод.

— Пусть постараются, — отвечает минчанин. — Пока буду сопротивляться, насколько меня хватит, а дальше будет видно. Но, как правило, когда дело касается таких политически мотивированных ситуаций, приоритеты меняются. Эти вопросы решаются сейчас не на уровне предприятия. На них давят сверху, и им приходится выполнять такие поручения.

Со своей профессией мужчине тоже некуда идти, кроме как в другие сферы.

— Это в любом случае неприятно. Специфика [у меня] узкая, невостребованная, нужно будет кардинально в другую сторону себя в этой жизни устраивать. Ну, ничего страшного. Если судить по нам, списки наверняка на десятки человек, но вызывают пока не всех — будут увольнять постепенно. Где проще людей поменять, вопросы решаются быстрее. А здесь начинают по чуть-чуть, чтобы минимизировать потери.

Еще одну жительницу столицы, Кристину, осенью этого года задержали, после суток — уволили с отметкой в трудовой. Из-за этого девушке трудно было найти новую работу, но все получилось.

— Они не могли предположить, что с моими руками, скажем, я могу подрабатывать — хоть и не по трудовой, а по договору подряда. Но я решила пойти за давней мечтой быть бариста — меня взяли в кафе, не побоялись.

История с увольнением усложнилась еще и потерей жилья. Девушка рассказывает, что за наработанный стаж за ней было закреплено место в общежитии, после увольнения забрали и его.

— Вот тогда начались большие проблемы! Найти жилье в Минске в то время было очень сложно. Было много нервных срывов, панические атаки до сих пор не прошли. Страшно очень. Но после Окрестина я начала многое ценить. Получила много помощи от людей, клиентка помогла найти жилье. И пока я, слава Богу, справляюсь. Сейчас я работаю без выходных, приходится выживать: только сейчас получу первую зарплату за три месяца. Жизнь теперь сложная, приходится выкручиваться разными способами, — рассказывает Кристина, сейчас она продолжает подрабатывать. — Я сама себя так загружаю, так проще: не думаю о плохом и меньше боюсь.

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