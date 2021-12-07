Главой белорусской тяжелой атлетики стал... таможенник 7.12.2021, 17:58

Павел Лобачев

Единственное, что его связывает с этим видом спорта — его отец.

Новым председателем Белорусского тяжелоатлетического союза назначен Павел Лобачев. Его отец — заслуженный тренер СССР и БССР по тяжелой атлетике Анатолий Лобачев, сообщает пресс-служба НОК.

Однако это единственное, что связывает силовика с упомянутым спортом. Сам он тяжелой атлетикой профессионально не занимался, закончил БГУИР. Вся его карьера связанная с работой на таможне.

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