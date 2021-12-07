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В московском метро сделали надписи на узбекском и таджикском языках

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  • 7.12.2021, 19:06
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В московском метро сделали надписи на узбекском и таджикском языках

Местным жителям это не понравилось.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев попросил мэра Москвы Сергея Собянина «разобраться» с надписями в московском метро на узбекском и таджикском языках.

В Совет поступают многочисленные жалобы на создание единого миграционного центра в деревне Сахарово в Новой Москве. «Особое раздражение» у жителей Москвы вызывают надписи на указателях близлежащих станций метро, сделанные на узбекском и таджикском.

Фадеев попросил Собянина рассмотреть жалобы жителей и проинформировать его о принятых мерах.

Надписи на таджикском и узбекском языках появились в сентябре на указателях на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая», от которых ходят автобусы до миграционного центра. Это делали для удобства мигрантов.

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