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БОР подвел итоги 37-го дня забастовки

  • 7.12.2021, 19:12
БОР подвел итоги 37-го дня забастовки

Количество неработающего населения сохраняется в районе миллиона.

Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги тридцать седьмого дня забастовки.

Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 млн из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом, вышедшие в забастовку.

На МНПЗ уволили замгендиректора по безопасности Балалаева, который организовал на месте собственную армию штрехбрейкеров.

Уволены 2 преподавателя БГМУ со второй кафедры терапевтической стоматологии. Также информация о массовых увольнениях поступает и с ФФСН БГУ.

В Полоцке людям не выдают справки о состоянии здоровья без вакцинации. Судя по всему, забастовка случится по естественным причинам.

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