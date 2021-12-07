БОР подвел итоги 37-го дня забастовки
- 7.12.2021, 19:12
Количество неработающего населения сохраняется в районе миллиона.
Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги тридцать седьмого дня забастовки.
Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 млн из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом, вышедшие в забастовку.
На МНПЗ уволили замгендиректора по безопасности Балалаева, который организовал на месте собственную армию штрехбрейкеров.
Уволены 2 преподавателя БГМУ со второй кафедры терапевтической стоматологии. Также информация о массовых увольнениях поступает и с ФФСН БГУ.
В Полоцке людям не выдают справки о состоянии здоровья без вакцинации. Судя по всему, забастовка случится по естественным причинам.