В Беларуси поднимут цены на спички 2 7.12.2021, 19:25

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Чиновники говорят, что выросли затраты производителей на сырье.

Продавцам, производителям и поставщикам разрешили до конца декабря поднять цены на спички. Об этом сообщает МАРТ. Напомним, ранее чиновники сначала заморозили рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе на спички, а потом установили потолок по повышению их стоимости.

Спички входят в список социально значимых товаров. С 24 февраля (и до конца месяца) на него запрещали повышать цены. С 1 марта рост мог происходить не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок возможно по решению комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

Эта комиссия позволила выйти за коридор по росту цен на спички (речь про спички формата четвертый 2/3). Причина — компенсация возросших затрат на сырье и материальные ресурсы.

Повысить цены могут юрлица и ИП всех форм собственности. Сделать это можно до 31 декабря. При этом стоимость спичек можно увеличить максимум на 9% к ценам на конец февраля.

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