«Ник и Майк»: Нужно объединиться и защитить тех, кого увольняют сегодня 2 7.12.2021, 19:29

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Остановить увольнения можем только мы сами.

Продолжаем рассказывать о том, что происходит на предприятиях. К сожалению, маховик репрессий только раскручивается. Что с этим делать – в конце поста, пишет «Ник и Майк».

В Витебском экономическом суде уволили двух судей подписантов за Бабарико. Предложили «по соглашению сторон». В противном случае обещали уволить председателя суда.

В Верховном суде минус 15 человек, в том числе два судьи. Сейчас речь про чистки за подписи не за того кандидата. Впереди история с биллингами. «Решить вопрос» не могут даже Калинкович, который занимается кадровыми вопросами.

Списки на увольнение на «Интеграле» на десятки человек. Предлагают писать заявление и по соглашению сторон. Тех, кто не соглашается, пугают задержанием милицией, пятнадцатью сутками и увольнением по статье за прогул. Отвечает за чистки новый замгенерального директора, который ранее работал в конторе. Самых незаменимых удается отстоять, однако обслуживать оборудование и инфраструктуру некому. Это ведет к авариям и несчастным случаям.

Проблема в Барановичских электросетях даже не в том, что увольняют, а в том, что уже год как нет ни главного инженера, ни его заместителя. Назначили абсолютно некомпетентного болванчика.

«Минскэнерго» разослало списки на увольнения. «Минские электросети», «Госэнергогазнадзор» отказались массово увольнять людей – пытаются бороться за людей. А вот «Энергосбыт» просто увольняет людей.

Длинные списки пришли на БелЖД, которая рискует остаться без машинистов. В прошлом году работники этого предприятия очень смело выражали протест. Сейчас пытаюстя найти каждого. Правда, забывая о том, что именно это может привести к остановке транзита, которую Китай не простит. Напомним, что забастовки транспортников являются одними из наиболее эффективных в мире.

Списки на увольнение более 50 человек пришли в «Белоруснефть». После введения санкций руководство предприятия уже ничего не останавливает. Это уже вторая волна увольнений первая была в августе-сентябре.

Увольнения на «Гродно Азот», БМЗ и других крупных предприятиях.

В школах по всей стране увольняют директоров и учителей с волчьим билетом. Получить работу в образовании или в госорганизации не получится, так как все новых проверяют на лояльность. В частности такая ситуация в Климовичах.

Коллеги запустили флешмоб «Скажи нет прогнившим профсоюзам». Перед Новым годом вам будут пытаться задобрить – подарками, поездками и так далее. Поддерживаем! Еще раз напоминаем, что сейчас речь не про абстрактную демократию, а про свои права.

Для того, чтобы защитить себя, нужно объединиться и защитить тех, кого увольняют сегодня. На том же «Гродно Азот» в списках порядка 700 человек. Сейчас увольняют только 100. Это значит, что следующие 600 просто будут ждать своей очереди.

И остановить это можем только мы сами. Отстаивайте коллег и не соглашайтесь выполнять ту работу, которую выполняли уволенные.

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