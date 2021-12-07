Работники Menu.by: Не можем получить зарплату 2 7.12.2021, 19:55

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Сервис доставки больше работать не будет.

Вчера стало известно, что сервис доставки Menu.by больше работать не будет. После этого сразу несколько работников написали в чат-бот onliner.by о том, что им не хотят выплачивать зарплату.

В чего все начиналось

Утром 6 декабря в соцсетях стали обсуждать возможное закрытие Menu.by. Тем не менее сразу несколько работников сервиса сказали корреспонденту Onlíner, что они слышали только о технических работах. Позже такая же информация появилась на сайте: заказы временно не принимаются по техническим причинам.

Когда уже стало известно о закрытии, сразу несколько человек написали в наш чат-бот с жалобой, что им не хотят выплачивать зарплату. Как рассказал один из них, еще 5 декабря в чате для сотрудников было написано, что утром 6 декабря будут производиться технические работы с сервером и что именно «сегодня» (5 декабря, то есть за день до закрытия) курьеры должны сдать выручку в полном объеме, иначе не получат зарплату.

«Большинство работников в растерянности»

Первым в наш бот написал Алексей. Он обратил внимание, что о ликвидации «МенюБай» его девушка, работница сервиса, узнала из новости Onlíner. В общем чате об этом написали на полчаса позже. Потом сообщения от работников Menu.by посыпались одно за другим.

— Большинство работников в растерянности и не знают, какие действия необходимо предпринять. Трудовых на руках нет, они в офисе. Заявление об увольнении никто не писал. Все в шоке, — поделился с нами Артем, который работал и все еще официально устроен в Menu.by курьером. За две недели ему должны выплатить 700 рублей. Парень сообщил, что никаких слухов о закрытии Menu.by не было, иначе он давно бы уволился.

Курьер Евгений заметил что-то неладное еще неделю назад. Молодой человек рассказал: как правило, зарплату выдают раз в неделю, однако 29 ноября сообщили, что ее выплатят 6 декабря сразу за две недели. Был еще один необычный момент. Курьеры должны сдавать выручку до конца текущего дня либо до 12:00 следующего дня.

— Однако 5 декабря было объявлено, что переносить сдачу выручки на следующий день нельзя, иначе не выдадут ни зарплату, ни премии. Я решил не рисковать и сдал деньги поздно вечером 5 декабря, — рассказал нам мужчина.

Анастасия из Menu.by написала, что она «немного особенный сотрудник»: она беременна, ушла в декрет еще в четверг. Но не получила ни зарплаты, ни положенного больничного.

Menu.by: на расчетном счете денег нет

Журналисты попытались связаться с СЕО компании Ануш Нерсисян, но ее телефон был отключен. Также мы позвонили работнику, который писал в чате сообщения о переносе зарплаты, потом о необходимости сдать выручку конкретно 5 декабря. Он сказал, что не отвечает за зарплаты, поэтому ничего сказать не может. Позже Ануш вышла на связь в соцсетях и написала, что мы получим ответы на рабочую почту. Мы просили ответить на следующие вопросы: 1) по какой причине компания не рассчиталась с людьми?; 2) когда работники получат свои зарплаты?; 3) будет ли компания выплачивать выходное пособие штатным сотрудникам ввиду увольнения по причине ликвидации? Вот какой ответ мы получили. Публикуем его полностью и без изменений.

«На момент остановки деятельности у Menu.by действительно осталась некоторая задолженность перед сотрудниками, включая руководство компании. Во всех случаях она не превышает двухнедельного заработка.

К сожалению, полностью погасить задолженность не удалось в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете. Ранее все выплаты производились строго по графику и в полном объеме.

Сейчас все дела в компании передаются ликвидатору. Именно он будет принимать все решения по долгам компании в четком соответствии с законодательством Республики Беларусь».

Юрист: компания должна выплатить зарплату работникам в срок, даже если она ликвидируется

— Если человек уже отработал определенное количество времени, в частности две недели, как работники Menu.by, им должны выплатить зарплату. И неважно, было принято решение о ликвидации или нет.

Более того, при увольнении по причине ликвидации работникам положено пособие — часть 3 статьи 48 Трудового кодекса предусматривает, что при увольнении в связи с ликвидацией выходное пособие должно составлять не менее трех среднемесячных заработных плат.

С беременной тоже должны полностью рассчитаться, это обязан сделать именно наниматель, несмотря на то, что потом он эти деньги зачтет себе в платежи ФСЗН, но это совсем другая история. Сейчас у «МенюБай» и беременной сотрудницы отношения таковы, что работодатель должен ей и выплатить зарплату, и оплатить больничный. Но, как правило, если есть задержка зарплаты сотрудникам, то и пособие беременным, декретницам тоже задерживают. Пока работники не уволены, они все еще являются штатными сотрудниками. Но компания может отправить их в отпуск за свой счет и объявить простой. Если это не сделано, то сотрудники могут и дальше рассчитывать на оплату труда, прописанную в договоре, несмотря на то, что заказов уже нет, — объясняет юрист Светлана Семенихина.

— При ликвидации компании бывает, что работодатель просит или заставляет сотрудника уволиться по собственному желанию. И что тогда?

— Если работник согласится и напишет заявление по собственному желанию, то выходное пособие ему не выплатят. Еще может возникнуть такой момент: у кого-то из сотрудников в ближайшее время истекает контракт. Допустим, компания ликвидируется 1 марта, значит, не позднее 1 января, то есть за два месяца, сотрудников должны предупредить об увольнении. Предположим, у кого-то контракт истекает в январе или феврале. В этом случае у работодателя есть право уволить человека ввиду истечения срока действия контракта, выходное пособие в этом случае не предусмотрено.

— Что делать людям, если им не платят зарплату? Некоторые работники Menu.by обратились в прокуратуру, это поможет?

— Это может возыметь успехи. Я рекомендую обратиться в Минское городское управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в зависимости от района, в котором находится работодатель. Если район Московский, то нужно обращаться в инспекцию по труду Московского района. Еще можно обратиться в суд.

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