Япония практически достигла нулевого уровня смертности от COVID-19 3 7.12.2021, 20:02

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Одной из причин резкого снижения заболеваемости стала массовая вакцинация.

За последнюю неделю в Японии зарегистрировано всего шесть смертей от COVID-19, что стало самым низким показателем с начала второй волны пандемии — июля 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Смертность в стране практически достигла нулевого уровня, а суточное число заражений коронавирусом сократилось с 25 тысяч в августе 2021-го до 200 случаев в течение последних трех недель. Одной из причин резкого снижения заболеваемости стала массовая вакцинация.

По состоянию на вторник, 7 декабря, в Японии полностью привиты около 97 миллионов человек — 77 процентов населения. Среди пожилых людей уровень иммунизации приближается к 100 процентам: 92 процента граждан в возрасте 65 лет и старше прошли полный курс вакцинации. Однако во многих других развитых странах, которые развернули аналогичные кампании по борьбе с вирусом, в настоящее время наблюдается рост числа инфицированных и умерших.

Также японцы повсеместно используют медицинские маски. Несмотря на то что японское правительство официально не вводило масочный режим, граждане серьезно отнеслись к угрозе и использовали средства индивидуальной защиты даже когда уровень заражений только начал снижаться.

Однако несмотря на успех Японии в сокращении показателей по COVID-19, недавнее появление омикрон-штамма заставило правительство снова закрыть въезд для иностранцев и ограничить число японских граждан, которые могут вернуться домой. Это произошло спустя три недели с момента отмены предыдущих ограничений на въезд в страну.

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