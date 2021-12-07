МВД Украины отработало защиту границы от прорыва мигрантов из Беларуси 7.12.2021, 21:10

Видеофакт.

В Ровенской области прошли учения подразделений Министерства внутренних дел Украины по защите границы от прорыва мигрантов из Беларуси. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Согласно легенде учений, работники Государственной пограничной службы получили информацию, что по одной из автомобильных дорог на территории Республики Беларусь в сторону украинской границы движутся несколько сотен человек. Об информации сразу доложили в межрегиональный координационный штаб. Чтобы противостоять нелегальным мигрантам, сразу были привлечены группы сдерживания, переводчики, переговорщики, специалисты воздушного мониторинга, спасатели и медики", – говорится в сообщении.

Тактико-специальные учения прошли в рамках совместной спецоперации "Полесье" под руководством Государственной пограничной службы Украины.

Помимо пограничников, участие в ней также приняли украинские военнослужащие и сотрудники Национальной гвардии.

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