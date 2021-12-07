Две России Путина Телеграм-канал «СерпомПо»

7.12.2021, 21:16

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Пропасть между двумя Россиями растет, достигнув африканских масштабов.

То, что средний медианный доход российских чиновников (82 тыс. руб.) оказался в три раза выше среднего дохода остальных россиян (27 тыс.), если и удивляет, то, скорее, столь скромным разрывом.

Впрочем, исследование "Трансперенси Интернешнл - Р" оперирует только официальными данными, в которых не учитывается коррупционная "административная рента" и другие прелести путиномики. К тому же далеко не все рядовые чиновники в провинции имеют одинаково большие возможности или получают на уровне лидеров - нефтяного Ямало-Ненецкого АО (241 тыс. руб. в месяц/ против 63 тыс. руб. у жителей), столичной Москвы (216 тыс. / 57 тыс.) и алмазной Якутии (185 тыс. /35 тыс.).

В любом случае, эти данные - "среднее по больнице", хотя и здесь есть особо отличившиеся.

Это Тыва (с зарплатой чиновников 104 тыс. руб.), где так любит отдыхать наш Главковерхстерх, собирая в обществе Шойгу грибы с шишками и вылавливая 20-киллограмовую щуку. Там разница в 7 раз!

И, конечно, самая дотационная кавказская республика Дагестан (где средний доход чиновников 83 тыс.) - земля контрастов: дворцов и самой маленькой средней ЗП россиян - 14 тыс. руб. в месяц (как и в Тыве). Там разрыв зарплат у "хозяев жизни" и "простых смертных" - в 6 раз!

Далее в 5 раз - это вышеупомянутая богатая ресурсами Якутия, Тюменская область (где средняя ЗП у чиновников 114 тыс. против 24 тыс. у граждан), Саратовская область - "Родина Володина" и лидер РФ по убыли населения (89 тыс. / 19 тыс.), соседняя с ней Пензенская область (87 тыс. /19 тыс.) и Карачаево-Черкессия (72 тыс. / 16 тыс).

Особенно всё это впечатляет на фоне двух новостей.

1) Подсчетов кремлевских РИА Новостей на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), согласно которым с начала 2021 года совокупное состояние путинских друзей миллиардеров из России увеличилось почти на $38 млрд. И опять-таки это все - по официальным источникам, без учёта левых откатов, подрядов, офшоров и прочих "виолончелей".

2) Подписании Путиным указа о повышении МРОТ с 1 января 2022 г. до 13 890 руб. Спросите кто-нибудь президента на декабрьский "прессухе", что можно купить на эту сумму в месяц? Тем более, с такой инфляцией?

Хотя о чем это мы. Как подсчитал ещё в марте 2020 года уже сам наш "Величайший экономист современности", средний класс в России составляет свыше 70% — это люди, которые получают от 17 тыс. руб.

Две разные России, которые как будто почти не пересекаются, а, наоборот, пропасть между ними все растет, достигнув невообразимых для восточно-, но все же европейской страны, каких-то "центрально-африканских" масштабов.

Чем и когда всё это закончится, вопрос риторический.

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