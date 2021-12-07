Белорусскую федерацию каратэ возглавил замминистра сельского хозяйства и продовольствия 7.12.2021, 21:20

Алексей Богданов

Об этом сообщил сам лукашист.

Руководителем Белорусской федерации каратэ стал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов. Об этом сам чиновник сообщил у себя в Facebook.

Алексея Богданова выбрали на отчетно-выборной конференции федерации. Богданов — мастер спорта международного класса по каратэ.

«Для меня это прежде всего большая ответственность, поскольку задачи перед видом спорта ставятся достаточно амбициозные, но уверен, что вместе с дружным коллективом тренеров и спортсменов нам будет все по плечу», — написал он.

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