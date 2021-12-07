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Байден пригрозил Путину «решительными мерами» в случае вторжения в Украину

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  • 7.12.2021, 22:14
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Байден пригрозил Путину «решительными мерами» в случае вторжения в Украину

Президент США подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент США Джо Байден провел сегодня защищенный видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников эскалацией сил России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Отметим, что во время видеозвонка Джо Байдена с Владимиром Путиным присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом российский лидер находится один во время переговоров.

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