Надежда Остапчук: Теперь понятно, куда пойдут тракторы, МАЗы и БелАЗы «забаненные» 3 7.12.2021, 22:21

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Надежда Остапчук

Будут давить санкционные продукты!

Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук прокомментировала информацию о том, что Беларусь с 1 января в ответ на санкции введет продовольственное эмбарго на ряд товаров.

«Теперь понятно, куда пойдут тракторы, мазы и белазы «забаненные»! Будут давить санкционные продукты! Берегись пармезан! Дрожи шоколад заморский!

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P.S. А рыбку-то чего норвежско-вражескую «случайно» забыли, да «бухлишко» натовское? Не лезет на НГ свое «советское» в горло? И карп на бутик не ложится красиво?» – написала Остапчук в своем Facebook.

Отметим, что запрет коснется ряда товаров из ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии.

В перечне запрещенных товаров – свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары.

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