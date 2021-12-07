Польша сможет применять нулевую ставку НДС на продукты питания 7.12.2021, 22:32

Получено согласие ЕС.

Польша представила на рассмотрение ЕК предложение о нулевом НДС на продовольственные товары как способ борьбы с инфляцией, передает «Польское радио».

Польское правительство считает, что снижение ставки НДС до нуля на продовольственные товары поможет пережить инфляцию, и представила соответствующее предложение на рассмотрение Европейской комиссии. Комиссия дала добро, и теперь Польша сможет применять нулевую ставку НДС на продукты питания.

Министры финансов стран-членов Ес согласовали в Брюсселе изменения в законодательных положениях, касающихся налоговых вопросов. Сейчас начнутся консультации с Европейским парламентом, а завершение процедур планируется весной. Нынешнее согласование дает возможность применения так называемых сверхнизких ставок НДС, то есть, ниже 5%, и 0% для определенных категорий товаров (не более 7-ми) и услуг, содержащихся в приложениии к директиве. Речь идет, в числе прочего, о продуктах питания, лекарствах, книгах, солнечных батареях и медицинском оборудовании.

«С самого начала Польша активно поддерживала быстрое принятие реформы системы НДС в Евросоюзе, чтобы обеспечить государствам-членам большую гибкость и равный доступ к сниженным ставкам НДС, - прокомментировало в Twitter Постоянное представительством Польша в ЕС.

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