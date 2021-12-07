В ночь на 8 декабря в Беларуси будет до -23 градусов 7.12.2021, 23:24

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Днем будет от -4 по югу до -14 по северу страны.

В среду, 8 декабря, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, только по юго-востоку Гомельской области пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах страны прогнозируется слабый туман. Местами — изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет северо-восточный умеренный.

Ночью термометры покажут 11-17 ниже нуля, при прояснениях ожидается похолодание до 18-23 со знаком «минус». По юго-востоку прогнозируется 5-10 мороза. Днем будет от -4 по югу до -14 по северу страны.

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