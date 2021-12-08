Глава Pfizer рассказал, когда будет готова вакцина от штамма «Омикрон» 2 8.12.2021, 8:16

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Назван конкретный месяц, с которого можно будет использовать препарат.

Глава компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что, если будет нужно, то производитель готов выпустить адаптированную вакцину к штамму коронавируса Омикрон уже к этой весне.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Wall Street Journal.

Так, он сказал, что обновленным препарат можно будет использовать в марте 2022 года.

Напомним, что штамм Омикрон впервые появился в Южной Африке. Уже через несколько дней он смог проникнуть в другие страны континента, а также в Европу. На данный момент случаи заболевания этим штаммом фиксируют в более чем 40 странах.

Медики проводят исследования, чтобы выяснить, насколько Омикрон является опасным и как быстро он передается от одного носителя к другому.

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