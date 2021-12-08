«Женщина стояла на коленях и просила белорусских силовиков не бросать в воду ее маленького ребенка» 35 8.12.2021, 8:49

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фото: ТАСС

Вернувшиеся в Эрбиль мигранты рассказали шокирующие истории о пребывании на белорусско-польской границе.

Журналист «Белсата» отправился в Эрбиль – город в северном Ираке, из окрестностей которого в Беларусь прибывало наибольшее количество мигрантов. На месте журналист записал свидетельства пыток мигрантов.

Бывшие мигранты вспоминают нашу страну с ужасом, подчеркивая, что белорусские силовики относились к ним бесчеловечно.

Жители Эрбиля рассказали, что в Беларуси их встречали торговцы так называемыми услугами, которые обещали, что все пойдет гладко, что перейти границу не представляет никакой сложности, и это займет буквально 5 минут. Однако все оказалось обманом.

«Наши сегодняшние собеседники сообщили, что они провели две недели в белорусских лесах, которые они называют джунглями. За каждый шаг и самую минимальную услугу приходилось платить громадные деньги. Их делили на группы и постоянно вынуждали идти через границу, это было именно принуждение, это слово звучало постоянно. «Идите в Польшу», – говорили так называемые белорусские силовики. Травили собаками, угрожали и очень сильно избивали».

Два брата, 16 и 24-х лет, рассказали об ужасных вещах, которые делали с мигрантами белорусские силовики.

«Так называемые белорусские силовики бросали их в воду, чтобы они переплывали реку. Также вынуждали переходить польскую границу, при этом сильно избивали. Говорили о том, что одна из женщин стояла на коленях и просила этих людей в форме, белорусов, так называемых белорусских силовиков, не бросать в воду ее маленького ребенка. Она говорила, что готова целовать их сапоги, чтобы только они этого не делали».

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