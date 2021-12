Россия находится на грани мощного ответа со стороны Запада 7 8.12.2021, 9:01

Путин понимает только язык силы.

В четверг президент США Джо Байден проведет виртуальные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор станет продолжением усилий администрации США по деэскалации возможного военного наступления России на Украину, анонсированного американской разведкой.

По итогам разговора Джо Байдена и Владимира Путина, прошедшего во вторник, администрация Белого дома распространила заявление, где заявила о готовности принять «самые решительные меры», на которые Вашингтон не решился после аннексии Крыма в 2014 году, сообщает «Голос Америки».

В Кремле заявили о требованиях гарантий по нерасширению НАТО на Восток. По мнению американских экспертов, Байдену необходимо проявить максимальную твердость в готовности защищать Украину, а Путину будет сложно объяснить новую войну собственному населению.

В Кремле потребовали гарантий нераспространения НАТО на Восток

«Путин пока не принял окончательного решения о вторжении в Украину», - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан по итогам виртуальной встречи президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

Он уточнил, что, если вторжение все же произойдет, США будут готовы предпринять самые решительные меры, включая и те, на которые Вашингтон не решился в 2014 году после аннексии Крыма.

Путин, по словам Салливана, Путин «без угроз и покачивания пальцем» был «прямо и недвусмысленно» предупрежден о последствиях военного наступления России на Украину.

Советник президента США не стал конкретизировать меры, на которые США готовы пойти, но назвал в качестве одной из них блокирование поставок газа через «Северный поток-2».

Полное содержание беседы не разглашалось, однако в Белом доме подчеркнули, что Байден в беседе с Путиным не делал уступок относительно перспектив вступления Украины в НАТО, и добавил, что США по-прежнему будут поставлять Киеву вооружения.

В преддверии переговоров российская газета «Коммерсант» сообщила, что глава МИД РФ Сергей Лавров «предъявил США и союзникам ультиматум», смысл которого заключается в «юридически обязывающих» гарантиях по непродвижению НАТО на Восток».

В официальном заявлении Кремля, распространенном по итогам переговоров, говорится, что «НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».

«Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», - процитировали в Кремле заявление Путина на переговорах с Байденом.

Дэвид Крамер: «Множество россиян воспротивятся идее еще одного военного вторжения в Украину»

По мнению Дэвида Крамера, старшего научного сотрудника Школы международных отношений имени Стивена Грина при Международном университете Флориды (David J. Kramer, a Senior Fellow at Florida International University's Steven J. Green School of International and Public Affairs), мировоззрение Путина заключается в том, что Украина якобы не является независимым государством, а русские и украинцы – это якобы один народ. У самой Украины и демократических стран Запада – иное мнение.

«Напомню, что Украина – это независимое суверенное государство, имеющее право взаимодействовать с любой другой страной или альянсом по своему усмотрению, а вот у России нет права в это вмешиваться», - говорит Крамер в беседе с «Голосом Америки».

По мнению эксперта, «критически важно, чтобы Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками продемонстрировали солидарность с Украиной и готовность начать массированную кампанию санкций против Путина и его силовых структур».

«Проблема в том, что если президент Байден не проявил максимальную твердость, донося Путину о масштабных последствиях, с которыми столкнется Россия, если российские войска пересекут [украинскую] границу, я не уверен, что Путин воспринял этот сигнал, - рассуждает Крамер. - Похоже, что для Путина важно общение с Байденом, а президент Байден сказал во вступительных комментариях, что надеется на личную встречу в следующий раз. Я полагаю, что предварительным условием для такой встречи со стороны США будет условие о полном и безоговорочном отзыве российских войск от границы [с Украиной]».

Эксперт также перечислил санкции, которые Запад может принять против России в случае объявления войны Украине.

«Исключение России из банковской системы SWIFT, закрытие газопровода «Северный поток-2», введение санкций в отношении российского энергетического и банковского секторов и преследование Путина и его окружения, чтобы не смогли больше укрывать свои нечестно заработанные активы на Западе, - говорит Крамер. - В то же время мы должны наращивать военный потенциал Украины, чтобы она могла должным образом защитить себя, одновременно усиливая военное присутствие НАТО и США в государствах-членах НАТО, таких как Польша, Литва, Латвия и Эстония. Они самые уязвимые из стран-членов НАТО, а Путин понимает только силу».

Если Путин все же решится на новый военный конфликт, ситуация окажется для него гораздо страшнее, чем в 2014 году, ведь в России сложная ситуация с пандемией, а экономика находится в стагнации, добавил собеседник «Голоса Америки».

«Военный потенциал Украины сейчас намного лучше и намного мощнее, чем в 2014. В случае приказа о военных действиях, Путин столкнется с перспективой возвращения в Россию каравана с телами умерших, и даже усилиями российской пропаганды это нельзя будет оправдать самообороной, - заключил Крамер. - Я полагаю, что множество россиян воспротивятся идее еще одного военного вторжения в Украину».

Элизабет Броу: «США твердо поддерживают Украину»

Эксперт Американского института предпринимательства Элизабет Броу (Elizabeth Braw, American Enterprise Institute) в беседе с «Голосом Америки» указала, на важность того факта, что разговору между двумя президентами предшествовало общение между госсекретарем Энтони Блинкеном и украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Звонок между госсекретарем Блинкеном и президентом Украины Зеленским перед общением Байдена и Путина свидетельствует о том, что нынешняя администрация дает понять Киеву, что Вашингтон никоим образом не идет на уступки России, что США твердо поддерживают Украину», - говорит Броу.

Собеседница «Голоса Америки» обратила внимание, что в сложившейся ситуации «существует большой риск недопонимания между Россией и Украиной, между Россией и НАТО, между Россией, Западом и США».

«Все, что можно сделать, чтобы избежать такого недоразумения, должно быть сделано», - говорит Броу.

«Европейские аналитики и обозреватели часто критиковали Ангелу Меркель и США на протяжении многих лет за встречи с Путиным. Я считаю, что такая критика глубоко ошибочна. Вы можете критиковать то, что обсуждалось с Путиным, но сам факт встречи с Путиным не заслуживает критики. Это достойно похвалы, - убеждена эксперт. - То же самое и с другими лидерами. Да они могут быть негодяями. Да, они могут быть диктаторами и авторитарными лидерами, но тем не менее они есть. Если действия западных лидеров в таких случаях могут позитивно повлиять на их страну, альянс, группу стран, давать шанс минимизировать риск или ущерб, то такие звонки и встречи должны происходить».

Леон Арон: «Главная цель Путина – пожизненное президентство»

В свою очередь, эксперт Американского института предпринимательства Леон Арон (Leon Aron, American Enterprise Institute) считает, что переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным не приведут к позитивному результату для Соединенных Штатов.

«Мне кажется, что как раз у Путина больше возможностей заставить, как говорят в России, плясать под свою дудку. Ну, посмотрите: Байден назвал его убийцей, а Путин разместил десятки тысяч солдат на украинской границе ранее в этом году. И что получилось? Байден сам предложил саммит», - рассуждает Арон в беседе с «Голосом Америки».

«Учитывая то, что для Путина внешняя политика - это продолжение его внутренней политики, его главная цель сейчас переизбраться, как угодно, в 2024 году. Фактически - на президентство до конца своей жизни, - убежден эксперт. - Все это - давление и постоянная атмосфера практически полувойны с Западом, которая создается им искусственно - направлено на то, чтобы внутренняя аудитория, миллионы россиян считали, что он регулярно отражает атаки Запада. Такова его цель. Что ему может предложить Байден? То есть, что Байден у него может отобрать? Есть, конечно, санкции какие-то, но вы знаете, кроме каких-то, может быть, долгосрочных эффектов, пока эти санкции не привели абсолютно ни к какому изменению политики Путина».

Джонатан Катц: «Мы находимся на грани мощного ответа со стороны Запада»

Эксперт Джонатан Катц (Jonathan Katz) из Германского фонда Маршалла отмечает, что вероятнее всего лидеры двух стран проведут личную встречу, как это было в Женеве в прошлом году.

«США проводят консультации с партнерами и союзниками, включая европейских партнеров Украины, НАТО, и довольно открыто заявили, что в случае агрессии со стороны России последует ответ. На прошлой неделе президент Байден сказал, что не будет признавать никаких «красных линий», - сказал Катц в беседе с «Голосом Америки». - Похоже, что администрация [США] приходит к выводу, что угроза со стороны России и угроза того, что может произойти в Украине, оказывает глубокое влияние на национальную безопасность США и трансатлантического сообщества, фактически, на глобальную безопасность. И я думаю, что мы находимся на грани гораздо более мощного ответа со стороны Запада, чем предполагалось ранее».

