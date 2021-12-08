Администрация гомельской женской колонии издевается над Полиной Шарендо-Панасюк 4 8.12.2021, 9:38

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Полина Шарендо-Панасюк

Активистку «Европейской Беларуси» снова поместили в карцер.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк с 1-го декабря вновь помещена в карцер на 10 суток. Об этом сообщил «Белсату» муж активистки Андрей Шарендо.

«В гомельской женской колонии Полина находится с августа и за это время она уже пятый раз в карцере. Полина не признает эту власть, считает себя захваченной в плен, и их это раздражает, они не могут ее сломать, и вот таким образом мстят», – говорит Андрей.

Полину Шарендо-Панасюк задержали в собственном доме 3 января. Туда вломились силовики. Суд Московского района Бреста 9 июня незаконно назначил активистке «Европейской Беларуси» 2 года колонии.

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