Нацбанк Беларуси перестал скупать валюту на бирже 3 8.12.2021, 9:56

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Что происходит?

В ноябре НБРБ не был чистым покупателем валюты для пополнения ЗВР. Наоборот, регулятор проводил интервенции для сглаживания скачков курса. С июля по октябрь Нацбанк являлся нетто-покупателем валюты на биржевых торгах. Это значит, что НБРБ выкупал значительные объемы предложенной продавцами валюты за рубли и тем самым пополнял резервы, пишут banki24.by.

Однако в сообщении регулятора о состоянии ЗВР по итогам ноября нет упоминания покупки валюты как источника пополнения резервов. В предыдущие месяцы такие упоминания присутствовали.

По информации Нацбанка, поддержанию ЗВР в ноябре способствовало поступление валюты в бюджет, в том числе от взимания вывозных пошлин, а также увеличение стоимости золота.

По нашим оценкам, рост цен на золото принес увеличение ЗВР на 60 млн USD в эквиваленте. В целом официальные резервы снизились за месяц на 80,7 млн USD. Около 19,2 млн USD из указанной суммы обеспечила курсовая переоценка специальных прав заимствования МВФ.

Еще на 122,1 млн USD сократились валютные резервы – наиболее ликвидная часть ЗВР. При этом известно, что в ноябре власти заплатили по валютным долгам 275 млн USD в эквиваленте. Значит частично валютные обязательства были погашены за счет других источников – тех же средств от поступления в казну пошлин.

В прошлом месяце белорусский рубль подешевел к доллару на 12 копеек, к евро – на 6 копеек. Девальвация к этим валютам произошла на фоне падения нефтяных котировок и ослабления российского рубля.

Торговля товарами с Россией занимает у Беларуси почти половину всего оборота. Поэтому логично, что белорусский рубль последовал за углеводородным собратом. С целью сдерживания курсовой волатильности в ноябре Нацбанк проводил валютные интервенции.

Отсюда и прекращение 4-месячного периода чистого выкупа валюты на бирже. В 2021 году властям помогает меньшее давление валютного долга на размер резервов. В ноябре 2020-го государство погасило обязательства на сумму 388 млн USD (против 275 млн USD в 2021-м).

Всего за 11 месяцев 2021-го на закрытие вопроса валютных долгов ушло 2,905 млрд USD (в 2020 году – 3,673 млрд USD). Если в октябре на фоне квартальных налогов компании-резиденты были основными поставщиками валюты банкам, то в ноябре белорусский бизнес активно скупал валюту.

За последний месяц осени нетто-покупка валюты юрлицами-резидентами составила 102,8 млн USD. Вероятно, это негативно сказалось на валютных потоках властей.

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