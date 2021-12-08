Пять самых нелепых назначений чиновников в Беларуси 3 8.12.2021, 10:09

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У власти закончились все лояльные вертикальщики?

В последние несколько недель в Беларуси на высокие должности поназначали новых управленцев. Где-то назначение кажется нормальным, а где-то начинает казаться, что у власти закончились вообще все лояльные вертикальщики, и не остается больше ничего, кроме как тасовать их между собой. Долбил камень в карьере — значит, сгодишься и лекарства разрабатывать.

The Village Беларусь припомнил самые странные назначения последнего времени.

Время от времени у Лукашенко случаются, как говорит его пресс-служба, «кадровые понедельники» (или четверги, или пятницы) — и тогда портфели раздают, казалось бы, ну совсем уж случайным людям. А оказалось — не казалось. Вот вспомнить хотя бы, как Дмитрия Баскова, в отношении которого очень сильны подозрения в причастности к избиению до смерти Романа Бондаренко, в сентябре сделали членом Совета Республики Национального собрания (ГосСМИ любят использовать слово «сенатор»). Он должен будет там заниматься социальными вопросами и спортивной политикой. Или вот давний случай, когда Министр здравоохранения Владимир Караник вдруг стал губернатором Гродненской области. Иногда, впрочем, функционеров назначает не Лукашенко: их выбирают на свободных, всеобщих, прямых демократических выборах (да, такие бывают) члены самих организаций.

Вытаскивал «контрабас»? Теперь потаскай гантели!

Самое свежее назначение — вчерашнее. Сайт Национального олимпийского комитета сообщает, что 7 декабря состоялась отчетно-выборная конференция Белорусского тяжелоатлетического союза. Один из основных вопросов, которые стояли на конференции, — выборы нового руководства, президиума общественной организации. В результате Союз возглавил Павел Лобачев.

Лобачев — руководитель… Витебской таможни! Впрочем, и к миру спорта отношение имеет, пишет НОК: ведь он — сын заслуженного тренера СССР и БССР по тяжелой атлетике Анатолия Лобачева. Впрочем, это не все. Лобачев был еще и председателем Витебского областного тяжелоатлетического союза, так что нельзя сказать, что должность для него будет ну совсем уж новой.

А вообще Лобачев окончил — считайте —Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Институт национальной безопасности Республики Беларусь, Академию Управления при Президенте. Трудовую деятельность начал в Могилевской таможне, за время работы прошел путь от инспектора таможенного поста до заместителя начальника. Проходил службу в Государственном таможенном комитете, в 2021 году Павлу Лобачеву присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.

Доил коров? Бей с ноги!

Два дня назад руководителем Белорусской федерации карате стал Алексей Богданов. Его избрали на отчетно-выборной конференции, где за Богданова проголосовали 26 человек, а за другого кандидата Катулина — 18. Богданов заявил, что в новой должности разберется с частными клубами и усилит госструктуры. Он планирует проехать по всем регионам, чтобы оценить уровень беларуского карате.

Что ж, поздравим назначенца и пожелаем ему больших творческих успехов. А что в этом назначении странного? Да то, что последние десять лет Богданов занимался сельским хозяйством!

В 2008 году окончил Международный гуманитарно-экономический институт, и с того же года начал работать на «Агрокомбинате «Дзержинский». Также год занимал должность заместителя генерального директор ЗАО «Мясо-молочная компания», после чего в 2014 году пришел в министерство сельского хозяйства и продовольствия, став начальником главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода. В 2019 окончил обучение в Академии управления, а в этом году был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия: курировал взаимодействие Минсельхозпрода с международными организациями, вопросы импортозамещения, экспорта мясной, молочной, рыбной, животноводческой и пищевой продукции.

Впрочем, есть в его назначении и доля логики. Все-таки Богданов окончил физкультурный институт и был тренером-преподавателем по карате-до. Он является мастером спорта международного класса по карате, выигрывал чемпионат мира в команде по версии WKC (1999 год), а в личных соревнованиях первенство Европы (1993 год).

И вот не придерешься же. Профессиональный каратист возглавил федерацию карате. Но выглядит это как, будто в кулуарах власти произошел примерно такой диалог:

— Вот черт, на должность главы Федерации карате больше некого назначить. Может, ты знаешь какого каратиста, ну, кроме Путина?

— Так это, вроде замминистра, ну который там по мясу и молоку, говорил, что в молодости занимался.

— НИ СЛОВА БОЛЬШЕ!

Двигал кадры? Теперь двигай пешки!

Неделю назад в штаб-квартире НОК Беларуси состоялась внеочередная выборная конференция Белорусской федерации шахмат.

На конференции присутствовал президент НОК Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и еще два десятка представителей из регионов. Минспорта показывает, какая праздничная атмосфера царила на мероприятии (нет).

Предстояло избрать нового председателя: с июля его не было, ведь прежняя председатель, Анастасия Сорокина, подписала письмо против насилия и вынуждена была уехать из Беларуси; а обязанности временно исполнял Александр Шамко. В общем, проголосовали и выбрали председателем Сергея Сычука.

Ну, а на этот раз что удивительного? Лишь то, что до новой должности Сычук был начальником отдела кадров авиакомпании «Белавиа». Но это еще не вся интрига. До «Белавиа» Сычук возглавлял второй отдел управления личной охраны службы безопасности Лукашенко, имеет звание полковника. И вот тут уже не странное совпадение, а продолжение закономерности. The Village Беларусь рассказывал, что 7 бывших охранников Лукашенко назначили на высокие посты: Сергей Ковальчук, например, стал Министром спорта, а Вадим Синявский — главой МЧС.

То есть, традиция продолжидась, и если сначала полковник Сычук пошел руководить кадрами, то теперь будет руководить всеми шахматами страны. По крайней мере, теми, что не подписались против насилия. Сычук — азначенец довольно неприметный. Шахматный портал Chess-News.ru смог отыскать только такую его фотографию.

Ловил террористов? А теперь докажи теорему!

В середине октября Лукашенко назначил нового заместителя председателя президиума Национальной академии наук. До этого у председателя Президиума НАН Владимира Гусакова был один первый заместитель и три просто заместителя. Теперь добавился новый специалист по науке. Им стал Олег Чернышёв.

И он вовсе не кадровый ученый, а кадровый силовик, который десятилетия занимался силовыми операциями. В самом начале нулевых он возглавлял Антитеррористический центр КГБ. В 2009–2013 годах он уже командовал спецподразделением КГБ «Альфа», а с весны 2014–го стал заместителем председателя КГБ. Еще в 2012-м он попал в «черный список» ЕС.

Впрочем, есть и «основание» для назначение Чернышёва в здание с колоннами. В интернете встречаются данные, что он — кандидат юридических наук. То есть, человек ученый. Здесь можно повторить гипотетический диалог из коридоров власти. Мол, вот некого назначить в Академию Наук, знаешь ли ты какого-нибудь ученого?..

Сила есть? Диплом не нужен

В этой истории не будем ходить вокруг да около и гадать, почему на новой должности оказался именно этот человек. Потому что Лукашенко все объяснил при назначении.

Итак, в середине октября Министром юстиции назначили Сергей Хоменко. До этого Минюстом никогда не руководил настоящий генерал. А именно — генерал-майор милиции (окончил Военную академию). Юридического образования у Хоменко нет. Но не беда, сказал Лукашенко:

— Права на ошибку у вас нет в силу пристального внимания к тому вопросу, который вы будете вести. […] Хорошие, крепкие юристы в Минюсте есть. Но там в ближайшее время нужны будут очень сильные организаторы, управленцы, нужны будут очень преданные люди, дисциплинированные, нацеленные на решение вопросов. Нужен мощный управленец и организатор, я очень на вас надеюсь. Поэтому и сказал, что права на ошибку у вас нет.

…И много кто еще.

Вчера у Лукашенко случился очередной кадровый день, и он поназначал немало чиновников: сразу почти три десятка. Там тоже есть несколько интересных трансформаций.

Так, бывший начальник управления боевой службы Главного управления командующими внутренними войсками МВД Олег Малышевский стал председателем Чериковского райисполкома (окраина Могилевской области, район, изрядно пострадавший от Чернобыля).

Вообще, сразу нескольких УВДшников, КГБшников и КГКшников продвинули в руководство районов и областей. Например, начальник управления КГБ по Брестской области Максим Радьков вошел в состав Брестского облисполкома; начальник гомельского управления внутренних дел Александр Шастайло вошел в состав Гомельского облисполкома; начальник управления КГБ по Минску и Минской области Александр Терехов стал членом сразу двух исполкомов: Минского городского и Минского областного; начальник управления КГБ по Могилевской области Игорь Павлющенко — членом Могилевского облисполкома.

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