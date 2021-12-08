Уроженка СССР отказалась от выдвижения на пост главы финансового регулятора США 1 8.12.2021, 10:56

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саула омарова

Кандидатуру Сауле Омаровой предложил Джо Байден.

Профессор Корнельского университета, уроженка Казахской ССР Сауле Омарова отозвала свою кандидатуру на пост главы Управления финансового контроля США. Президент США Джо Байден, предложивший кандидатуру Омаровой на эту должность, принял ее решение. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден отметил, что выдвинул кандидатуру Омаровой, учитывая «ее глубокие познания в области финансового регулирования» и «ее давнюю карьеру в частном и государственном секторах».

«Сауле могла бы внести бесценное осмысление и перспективу в работу [Управления финансового контроля США] на благо американского народа. Но, к сожалению, с самого начала своего выдвижения Сауле подвергалась неприемлемым личным нападкам, выходившим далеко за рамки допустимого», — считает Байден.

В письме самой Омаровой говорится, что она больше не видит «смысла продолжать выдвигать свою кандидатуру» на этот пост. «Я глубоко ценю веру президента Байдена в мои способности и продолжаю быть твердо привержена видению процветающего, инклюзивного и справедливого будущего страны, которое разделает администрация [США]», — написала она.

Байден добавил, что в ближайшее время представит новую кандидатуру на пост главы Управления финансового контроля США.

Омарова — уроженка Казахстана, она живет в США с 1991 года. После выдвижения на пост главы финансового регулятора США Омарова подверглась критике со стороны членов Сената.

На слушаниях Сената, прошедших 18 сентября, представитель республиканцев Джон Кеннеди называл ее «товарищем» и несколько раз спросил у Омаровой, вышла ли она из комсомола, в котором состояла в юности. «Сенатор, я выросла в Советском Союзе. В этой стране каждый состоял в комсомоле. Это была обычная часть школьного образования», — ответила Омарова.

Ранее Омарова уже подвергалась критике со стороны приверженцев правых взглядов, которые называли ее идеи социалистическими и марксистскими.

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